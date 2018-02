VIDEO Federica Brignone sbaglia e compromette la sua prima manche in combinata: riviviamo le immagini della prova dell’azzurra

Un vero peccato per Federica Brignone quanto accaduto nella prima manche della combinata alpina delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra si è resa protagonista nella prova di discesa di un grave errore nella parte alta che ha condizionato pesantemente la sua prestazione finale. La lombarda, al termine della prova, ha concluso infatti in dodicesima posizione a 3″14 dalla vetta occupata da una strepitosa Lindsey Vonn. L’obiettivo medaglie, a questo punto, si complica decisamente in vista dello slalom speciale, previsto alle 7.00 (ore italiane). Riviviamo la prova dell’azzurra.

IL VIDEO DELLA PRIMA MANCHE DI FEDERICA BRIGNONE IN COMBINATA

Niente da fare per Federica #Brignone… 😔🇮🇹⛷ … Errore nello stesso punto di ieri, e gara praticamente già compromessa dopo la discesa della combinata#PyeongChang2018 #HomeOfTheOlympics #ItaliaTeam pic.twitter.com/6QpvJ2xrwE — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 22, 2018













CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Foto: Fisi-Pentaphoto