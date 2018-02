VIDEO Federica Brignone incanta in gigante: terza nella prima manche alle Olimpiadi, la gara dell’azzurra

Federica Brignone ha disputato un’eccellente prima manche del gigante alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra è in piena lotta per la vittoria, pronta per scatenarsi nella seconda manche e lanciare il guanto di sfida a Manuela Moelgg e Mikaela Shiffrin. La gara della nativa di Milano è stata di assoluto qualità. Di seguito il VIDEO della sua prova.

(foto Pentaphoto FISI)