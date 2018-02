VIDEO Ester Ledecka nella leggenda: vince due ori in due sport diversi alle Olimpiadi! I trionfi in SuperG e in snowboard

Ester Ledecka è diventata una leggenda vivente: prima donna capace di vincere una medaglia d’oro in due sport diversi nella stessa Olimpiade. Dopo essersi imposta nel SuperG di sci alpino, la ceca ha dominato il PGS di snowboard e ha così realizzato una mitologica doppietta. Era da 90 anni che un atleta non riusciva in questa impresa. Di seguito il VIDEO della vittoria della Ledecka sulla tavola e quello della sua apoteosi incredula sugli sci.

Sabato 17 febbraio: 🥇 SuperG Sci Alpino

Sabato 24 febbraio: 🥇 Gigante parallelo Snowboard SEMPLICEMENTE ESTER LEDECKA! 🔝👑 #PyeongChang2018 #Snowboard

24 febbraio 2018

