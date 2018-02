Vela, Campionati Italiani 2018: appuntamento con le classi olimpiche a Genova dal 21 al 25 marzo

I Campionati Italiani di vela riservati alle classi olimpiche si terranno a Genova dal 21 al 25 marzo. La presentazione è avvenuta nella città ligure, alla presenza della autorità locali e regionali.

Il CICO sarà come al solito l’evento di punta a livello nazionale e dopo l’edizione di Ostia dello scorso anno è stato assegnato allo Yacht Club Italiano come capofila di altri 11 circoli genovesi. La base logistica sarà la Fiera di Genova con centro nel padiglione disegnato da Jean Nouvel, e le regate si terranno tra il Lido di Albaro e la diga foranea del Porto di Genova con primo segnale di avviso alle 12 del 22 marzo, non prima della Cerimonia d’Apertura che avrà luogo il giorno precedente.

Oltre a tutte e dieci le classi olimpiche (Laser M,J, Laser Radial F,J, 470 M,F,J, Finn, 49er, 49er FX, Nacra 17 ed RS:X M e F) il Campionato sarà aperto anche agli atleti paralimpici della classe 2.4mR e la regata per loro varrà per la Guldmann Cup. I Campionati saranno poi Open, quindi aperti anche a equipaggi stranieri, che evidentemente non concorreranno all’assegnazione del titolo di Campione Italiano; la FIV elargirà premi in denaro come incentivi per società e atleti partecipanti per un totale di circa € 45,000.

Il Presidente della FIV Francesco Ettorre non era presente, ma ci ha tenuto comunque a salutare i presenti con un videomessaggio. “Il Campionato Italiano Classi Olimpiche che approda a Genova, dopo qualche anno di tentativi, finalmente si è concretizzato ed è indubbiamente un risultato importante e di grande respiro per la città, ma anche per tutta la vela nazionale. Il CICO è una manifestazione che vogliamo portare ai vertici perché rappresenta l’eccellenza della vela nazionale e abbiamo molti atleti che si sono distinti in questi anni nelle classi olimpiche. Poterli avere tutti insieme in questo spettacolo mi fa pensare che sarà un momento di grande sprono per tutta la vela nazionale. Vorrei infine davvero ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questa operazione e che da qui in avanti fino alla manifestazione daranno il proprio contributo per la sua realizzazione“.













