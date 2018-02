Karate, Serie A 2018: stelle a confronto a Guadalajara, Italia in cerca di riscatto ma senza Luigi Busà e Sara Cardin

Sarà Guadalajara ad ospitare la prima tappa della Serie A 2018 di karate. Tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio, tanti grandi interpreti della disciplina entreranno in scena per conquistare il podio e guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione a Tokyo 2020. La tappa parigina della Premier League ha consolidato il predominio del Giappone, che ha messo in fila la Francia e i Paesi del Medio Oriente, confermandosi il team più forte del panorama mondiale.

Ma soprattutto a Parigi si è consumato il weekend più negativo dell’ultimo biennio per l’Italia, tornata a casa con un misero terzo posto senza vittorie per il team kata e tante batoste. Un passo falso che non intacca lo straordinario talento della squadra azzurra, ma che, se confermato nel tempo, può rappresentare un serio problema in prospettiva futura. E allora la riscossa dovrà necessariamente partire da Guadalajara per cancellare quella battuta d’arresto e ripartire con rinnovata fiducia verso un biennio fondamentale per le sorti del tricolore.

L’Italia, tuttavia, si presenta in Spagna con poche punte e tante defezioni. Non ci saranno Luigi Busà e Sara Cardin, punti di riferimento del movimento azzurro, ma come loro mancheranno anche Mattia Busato, Silvia Semeraro e Simone Marino, tra le principali frecce all’arco della Nazionale italiana per puntare con decisione al podio. Ma il team azzurro resta estremamente competitivo e punta, tra gli uomini, su Luca Maresca, quinto a Parigi nella categoria -67 kg e smanioso di migliorarsi ancora, e su Michele Martina, che può ambire ad un piazzamento di prestigio nei -75 kg. Tra le donne, ci saranno chance importanti nel kata con Viviana Bottaro e Terryana D’Onofrio, così come per Clio Ferracuti e Alessia Coppola Neri nella categoria +68 kg.

Un gruppo compatto e granitico, dunque, si appresta a disputare tre giorni intensi di gare che si svolgeranno secondo un format ben preciso. Venerdì 9 e sabato 10 febbraio sarà il turno delle eliminatorie e delle semifinali di tutte le categorie di peso, poi domenica 11 febbraio si disputeranno i ripescaggi, le finali 3°-4° posto e le finalissime, che determineranno i vincitori di ogni singola categoria al termine di un weekend che si preannuncia ricco di emozioni.













