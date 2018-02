Equitazione, FEI Nations Cup 2018: Italia presente in cinque tappe su otto. Primo appuntamento ad aprile a Samorin

La Federazione Equestre Internazionale ha comunicato alle Nazioni che fanno parte della prima divisione europea, gli appuntamenti utili per ottenere punti ai fini della classifica generale di Longines FEI Nations Cup di salto ostacoli 2018.

Tra queste c’è anche l’Italia, che sarà in campo, da regolamento, in cinque eventi su otto, con ottime chance di andare a punti. Il primo appuntamento della squadra azzurra sarà ad aprile, dal 26 al 29 a Samorin (Slovacchia). Poi si ritornerà in scena due mesi dopo, dal 14 al 17 giugno a Sopot (Polonia). Doppio appuntamento a luglio: dal 12 al 15 a Falsterbo (Svezia) e dal 26 al 29 a Hickstead (Gran Bretagna), mentre l’ultima tappa sarà a Dublino (Irlanda), dall’8 al 12 agosto. L’obiettivo è quello di qualificarsi alle finali del circuito della FEI Nations Cup, in programma a Barcellona dal 4 al 7 ottobre, e cercare di rimanere nella massima divisione europea.

L’Italia si ripresenta al via della stagione della Coppa delle Nazioni dopo l’ottimo 2017, con il secondo posto della prima divisione, ottenuto grazie alle storiche vittorie di Roma e San Gallo, l’ottima terza posizione a Rotterdam e due quarti posti a Lummen e Falsterbo.

“La Federazione Equestre Internazionale – ha dichiarato soddisfatto, Duccio Bartalucci, selezionatore della nazionale maggiore – ha rispettato tutte le indicazioni proposte dalla FISE e relative alla partecipazione della nostra nazione alle tappe del circuito. Nella scelta delle location ho voluto per così dire “difendere” una presenza importante a Roma della nostra prima squadra, escludendo le due tappe più vicine, impegnative e molto frequentate come La Baule e San Gallo. Le nostre scelte – ha concluso il Selezionatore – sono servite a ottimizzare l’intera stagione e puntare su appuntamenti in cui i nostri binomi hanno saltato in passato, ma allo stesso tempo abbiamo voluto consentire a tutti i necessari tempi di recupero per gli eventi più attesi della stagione“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SULL’EQUITAZIONE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli – FISE