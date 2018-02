Tuffi, Coppa Tokyo 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 2 al 4 marzo, secondo appuntamento della stagione a Bolzano con la “Coppa Tokyo 2020”, valida come prima prova di selezione per la World Cup e per le gare dal metro come prima prova di selezione per gli Europei di Glasgow. Al via 72 atleti (40 maschi e 32 femmine) in rappresentanza di 19 società. Il programma di gare avrà inizio venerdì mattina con le eliminatorie dai tre metri uomini e dalla piattaforma donne. Previste due prove di tuffi sincronizzati misti che non saranno valide per il campionato di società. Non vi dovrebbe essere copertura televisiva dell’evento ma OASport seguirà la manifestazioni con tutti gli approfondimenti del caso.

PROGRAMMA COPPA TOKYO 2020

1^ giornata – venerdì 2 marzo

10.00 Eliminatorie 3 metri mas

Eliminatorie piattaforma fem

15.00 Semifinale 3 metri mas

Semfiinalie piattaforma fem

17.00 Finale 3 metri mas

Finale piattaforma fem

Finale piattaforma sincro mas

Finale piattaforma sincro fem

Finale 3 metri sincro mixed

2^ giornata – sabato 3 marzo

10.00 Eliminatorie un metro fem

Eliminatorie piattaforma mas

15.00 Semifinale un metro fem

Semifinale piattaforma mas

17.00 Finale un metro fem

Finale piattaforma mas

Finale 3 metri sincro mas

Finale 3 metri sincro fem

3^ giornata – domenica 4 marzo

9.30 Eliminatorie 3 metri fem

Eliminatorie un metro mas

Semifinale 3 metri fem

Semifinale un metro fem

14.30 Finale 3 metri fem

Finale un metro mas

Finale piattaforma sincro mixed













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: profilo twitter FINA