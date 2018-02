Tiro con l’arco, Mondiali Indoor 2018: l’Italia è Campione del Mondo nel ricurvo Juniores femminile! Andreoli, Giaccheri e Rolando conquistano l’oro

Arriva il primo titolo per l’Italia ai Mondiali Indoor di tiro con l’arco di Yankton (Stati Uniti). Tatiana Andreoli, Tanya Giaccheri e Aiko Rolando conquistano la medaglia d’oro nella gara a squadre del ricurvo Juniores dopo aver dominato la finale con la Russia.

Un match in cui le azzurre sono riuscite a esprimere tutta la loro qualità con una prestazione praticamente perfetta, visto che non sono mai scese sotto il 9 in tutte le 18 frecce tirate. L’Italia si è imposta per tre set a zero (58-56, 59-58, 59-57) andando così a conquistare la vittoria con il punteggio complessivo di 6-0. La 20enne Giaccheri, la 19enne Andreoli e l’appena 15enne Rolando hanno dimostrato una maturità ben oltre la loro età: infatti nei tiri chiave della gara sono sempre rimaste perfettamente lucide, come dimostra il 30 su 30 nelle ultime tre frecce tirate. A Yankton suona quindi per la prima volta l’Inno di Mameli e sul gradino più alto del podio troviamo una squadra giovanissima che rappresenta un grande prospetto per il futuro del movimento azzurro.

Foto: Fitarco