Tennis, WTA Budapest 2018: Alison Van Uytvanck batte in tre set Dominika Cibulkova e si prende il titolo

Alison Van Uytvanck ha vinto il torneo WTA di Budapest battendo in finale la slovacca Dominika Cibulkova in tre set, 6-3 3-6 7-5. Per la belga si tratta del secondo titolo in carriera, dopo quello di Quebec City dello scorso anno (sempre sul cemento indoor), ottenuto dopo una settimana da protagonista assoluta. Van Uytvanck, infatti, si è presentata in finale senza perdere nemmeno un set, ottenendo scalpi importanti, come al secondo turno contro la testa di serie numero 5, la romena Mihaela Buzarnescu, alla quale ha lasciato le briciole (6-1 6-0), oppure ai quarti, dove ha schiantato per 6-2 6-4 la cinese Shuai Zhang, numero 2 del seeding.

In finale Van Uytvanck ha quindi completato l’opera, battendo la numero 1 del seeding, la Cibulkova. Un match che la belga stava tenendo in mano, dopo il primo set vinto per 6-3 grazie ad una particolare efficienza con la prima di servizio (76% di punti vinti e 5 palle break annullate su 5). Nel secondo parziale, però, la slovacca ha alzato il suo livello di gioco, riuscendo a prolungare gli scambi da fondo e a far cadere il muro della sua rivale. Dopo il 6-3 in favore della Cibulkova, il match è stato equilibrato nel set decisivo, fino al 5-5: Van Uytvanck, fin lì perfetta nell’annullare 6 palle break (12 in totale su 14), è riuscita a passare alla seconda occasione, vincendo per 7-5 dopo due ore e undici minuti.













Foto: profilo Twitter WTA