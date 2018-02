Tennis, Ranking WTA (5 febbraio): Caroline Wozniacki sempre in vetta, Camila Giorgi n.1 italiana

Per la seconda settimana consecutiva la danese Caroline Wozniacki si conferma la n.1 del mondo. La trionfatrice degli Australian Open 2018 è sempre al comando davanti alla rumena Simona Halep, finalista dello Slam di Melbourne, ed all’ucraina Elina Svitolina. Top10 immutata mentre da segnalare, dopo il successo di San Pietroburgo, la risalita della ceca Petra Kvitova (ex n.2 del mondo e vincitrice di due Wimbledon), ora n.21 del mondo. Stesso discorso per l’ungherese Timea Babos, a segno nel “Taiwan Open” ed ora n.35 WTA.

Per quanto concerne l’Italia, Camila Giorgi è sempre la migliore del Bel Paese: la 26enne marchigiana guadagna due posizioni ed è n. 61. Alle sue spalle perde tre posti la leonessa Francesca Schiavone, 93esima. Un passo indietro anche per Sara Errani, numero 142, mentre perde otto posti Roberta Vinci, ora 156esima.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 7.965 punti

2 Halep, Simona (ROU) 0 7.616

3 Svitolina, Elina (UKR) 0 5.835

4 Muguruza, Garbine (ESP) 0 5.690

5 Pliskova, Karolina (CZE) 0 5.445

6 Ostapenko, Jelena (LAT) 0 5.000

7 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.495

8 Williams, Venus (USA) 0 4.277

9 Kerber Angelique (GER) 0 3.031

10 Goerges, Julia (GER) +2 2.900

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

61 Giorgi, Camila (ITA) +2 937 punti

93 Schiavone, Francesca (ITA) -3 708

142 Errani, Sara (ITA) -1 414

156 Vinci, Roberta (ITA) -8 377

158 Paolini, Jasmine (ITA) 0 367

179 Chiesa, Deborah (ITA) +6 325

204 Brescia, Georgia (ITA) -2 279

206 Trevisan, Martina (ITA) 0 277

221 Pieri, Jessica (ITA) +1 253

269 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) -1 200













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: profilo twitter Australian Open