Tennis, Ranking ATP (5 febbraio): la top10 non muta, Fabio Fognini si conferma n.1 italiano

Non ci sono variazioni in questa settimana nel ranking ATP. Gli impegni in Coppa Davis di gran parte dei giocatori con le proprie nazionali non hanno portato a mutamenti in graduatoria e va da sé che la top10 ed anche la classifica degli azzurri siano le stesse, salvo piccolo scostamenti. In vetta si conferma, dunque, Rafael Nadal tallonato da Roger Federer a breve distanza mentre il n.1 del Bel Paese resta Fabio Fognini (n.22 del ranking), grande protagonista della sfida contro il Giappone a Morioka, vinta 3-1 dai ragazzi di Corrado Barazzutti.

CLASSIFICA ATP – TOP TEN

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 9.760 punti

2 Federer, Roger (SUI) 0 9.605

3 Cilic, Marin (CRO) 0 4.960

4 Dimitrov, Grigor (BUL) 0 4.630

5 Zverev, Alexander (GER) 0 4.610

6 Thiem, Dominic (AUT) 0 4.060

7 Goffin, David (BEL) 0 3.460

8 Sock, Jack (USA) 0 2.880

9 Del Potro, Juan Martin (ARG) 0 2.815

10 Carreno Busta, Pablo (ESP) 0 2.705

CLASSIFICA ATP – ITALIANI TOP 15

22 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.850 punti

46 Lorenzi, Paolo (ITA) 0 1.085

77 Seppi, Andreas (ITA) +1 686

79 Fabbiano, Thomas (ITA) 0 676

99 Cecchinato, Marco (ITA 0 543

127 Berrettini, Matteo (ITA) +1 465

135 Travaglia, Stefano (ITA) -2 442

159 Giannessi, Alessandro (ITA) -2 343

174 Bolelli, Simone (ITA) -2 313

175 Sonego, Lorenzo (ITA) -2 313

185 Caruso, Salvatore (ITA) 0 286

204 Napolitano, Stefano (ITA) +5 260

232 Arnaboldi, Andrea (ITA) -3 229

245 Viola, Matteo (ITA) +5 213

247 Gaio, Federico (ITA) +2 211













Foto: pagina facebook Supertennis