Tennis, ATP Quito 2018: Federico Gaio esce di scena al primo turno. L’azzurro ko in due set contro Carballes Baena

Niente da fare per Federico Gaio nel 1° turno dell’ATP di Quito (Ecuador). L’azzurro, n.107 del mondo, è stato eliminato con il punteggio di 7-6 6-3 dallo spagnolo Roberto Carballes Baena in 1 ora e 52 minuti di partita. Il giocatore nativo di Faenza è stato costretto ad arrendersi alla maggior continuità di gioco del suo avversario sulla terra rossa sudamericana.

Nel primo parziale, dopo uno scambio di break e controbreak, i servizi la fanno da padroni ed entrambi i tennisti, grazie a buone percentuali di prime, riescono a controllare senza troppi patemi lo scambio. Un’occasione capita sulla racchetta di Gaio nel nono game quando, sopra 30-40, non riesce a concretizzare la chance. Si va al tie-break e l’iberico si dimostra più lucido nel momento decisivo, strappando la battuta all’azzurro nella fase calda e portandosi a casa la prima frazione sul 7-5.

Nel secondo set il contraccolpo psicologico si fa sentire nell’animo del giocatore nostrano e, dopo aver mancato un’altra palla break sul servizio del rivale, non riesce a salvarsi dal break a suo sfavore. La partita si fa in discesa per Carballes Baena, superiore nello scambio e galvanizzato dalla situazione favorevole di vantaggio. I movimenti del tennista nostrano, invece, si fanno più lenti e di questo ne approfitta il n.247 del ranking che bissa il break nel nono gioco, ponendo fine alla sfida sul 6-3.













