Taekwondo, i ranking mondiali aggiornati. Vito Dell’Aquila entra in top ten mondiale nei -54 kg, bene Daniela Rotolo nei -62 kg

Dopo gli Europei che hanno chiuso il 2017 e le prime gare del 2018, è il momento di dare uno sguardo ai ranking aggiornati. Le punte azzurre rimangono Vito Dell’Aquila, bene sia nel ranking olimpico dei -58 kg che in quello mondiale dei -54 kg, e Daniela Rotolo, che si mantiene ai vertici nella classifica olimpica dei -67 kg e soprattutto in quella mondiale dei -62 kg.

RANKING OLIMPICI

UOMINI

-58 kg

A comandare è sempre il coreano Tae-hun Kim, con oltre 200 punti di vantaggio sul messicano Carlos Navarro. Il migliore degli italiani è Vito dell’Aquila, 26esimo, mentre Antonio Flecca è 44esimo, entrambi in risalita dall’ultimo aggiornamento di novembre.

1 Tae-hun KIM Republic of Korea 596,18

2 Carlos NAVARRO Mexico 346,91

3 Farzan ASHOURZADEH FALLAH Iran 326,21

4 Jesus TORTOSA CABRERA Spain 316,00

5 Armin HADIPOUR SEIGHALANI Iran 269,94

6 Cesar RODRIGUEZ Mexico 268,00

7 Mikhail ARTAMONOV Russia 260,91

8 Mourad LAACHRAOUI Belgium 233,98

9 Tawin HANPRAB Thailand 218,70

10 Ramnarong SAWEKWIHAREE Thailand 194,55

26 Vito DELL’AQUILA Italy 102,06

44 Antonio FLECCA Italy 66,49

-68 kg

Posizioni invariate. Comanda il coreano Dae-hoon Lee, che ha allungato il suo bottino di punti e quindi il vantaggio sul belga Jaouad Achab e sul russo Alexey Denisenko. Claudio Treviso rimane ben lontano, in 48esima posizione.

1 Dae-hoon LEE Republic of Korea 588,40

2 Jaouad ACHAB Belgium 413,91

3 Alexey DENISENKO Russia 365,72

4 Ahmad ABUGHAUSH Jordan 345,57

5 Saul GUTIERREZ Mexico 248,57

6 Joel GONZALEZ BONILLA Spain 216,46

7 Abolfazl YAGHOUBIJOUYBARI Iran 208,61

8 Aykhan TAGHIZADE Azerbaijan 203,50

9 YU-JEN HUANG Chinese Taipei 198,91

10 Shuai ZHAO China 192,47

48 Claudio TREVISO Italy 84,97

-80 kg

Cambio al vertice rispetto a novembre. Cheick Sallah Cisse si prende la vetta della classifica superando l’azero Milad Beigi Harchegani. Cambia anche il terzo gradino del virtuale podio, con il russo Maksim Khramtcov che ha superato l’atleta della Moldavia Aaron Cook. Per l’Italia perde qualche posizione Roberto Botta, 32esimo.

1 Cheick Sallah CISSE Cote D’ivoire 515,54

2 Milad BEIGI HARCHEGANI Azerbaijan 448,33

3 Maksim KHRAMTCOV Russia 329,90

4 Aaron COOK Moldova 287,48

5 Nikita RAFALOVICH Uzbekistan 278,41

6 Seif EISSA Egypt 269,62

7 Anton KOTKOV Russia 238,95

8 Lutalo MUHAMMAD Great Britain 225,94

9 Yassine TRABELSI Tunisia 215,24

10 Hun KIM Republic of Korea 212,63

32 Roberto BOTTA Italy 126,05

+80 kg

Situazione cambiata anche in questa categoria. Il russo Vladislav Larin ha superato sia l’azero Radik Isaev che l’atleta del Niger Abdoul Issoufou, ma la distanza tra i tre rimane corta. Posizioni sostanzialmente invariate per gli italiani: Leonardo Basile è 60esimo, Matteo Milani è 77esimo mentre Carlo Molfetta è 83esimo.

1 Vladislav LARIN Russia 440,59

2 Radik ISAEV Azerbaijan 431,72

3 Abdoul ISSOUFOU Niger 420,81

4 Sajjad MARDANI Iran 302,37

5 Kyo-don IN Republic of Korea 296,54

6 Dmitriy SHOKIN Uzbekistan 292,95

7 Mahama CHO Great Britain 280,68

8 Alexander BACHMANN Germany 263,94

9 Roman KUZNETSOV Russia 238,12

10 Ivan TRAJKOVIC Slovenia 232,05

60 Leonardo BASILE Italy 50,07

77 Matteo MILANI Italy 37,88

83 Carlo MOLFETTA Italy 34,53

DONNE

-49 kg

Classifica invariata, non i distacchi. La thailandese Panipak Wongpattanakit ha rinforzato il suo margine sulla coreana So-hui Kim e la serba Tijana Bogdanovic. Crolla dalla sesta alla decima posizione la cinese Jingyu Wu. Non cambia più di tanto nemmeno la posizione di Erica Nicoli, da 37esima a 42esima.

1 Panipak WONGPATTANAKIT Thailand 530,00

2 So-hui KIM Republic of Korea 426,40

3 Tijana BOGDANOVIC Serbia 364,20

4 Rukiye YILDIRIM Turkey 262,10

5 Iris TANG SING Brazil 237,52

6 Itzel MANJARREZ Mexico 235,91

7 Jae-young SIM Republic of Korea 227,57

8 Kyriaki KOUTTOUKI Cyprus 226,12

9 Iryna ROMOLDANOVA Ukraine 221,19

10 Jingyu WU China 213,76

42 Erica NICOLI Italy 82,30

-57 kg

Continua a dominare la britannica Jade Jones, che ha oltre 300 punti di vantaggio sulla coreana Ah-Reum Lee. Al terzo posto, invece, la svedese di origini croate Nikita Glasnovic, che ha scalzato l’egiziana Hedaya Malak, passata ai -67 kg. Natalia D’Angelo è l’unica presenza italiana in top-100, 63esima, dopo essere scesa di categoria.

1 Jade JONES Great Britain 639,72

2 Ah-Reum LEE Republic of Korea 398,53

3 Nikita GLASNOVIC Sweden 300,47

4 Tatiana KUDASHOVA Russia 259,77

5 Hatice Kubra ILGUN Turkey 247,42

6 Irem YAMAN Turkey 222,71

7 Marta CALVO GOMEZ Spain 212,77

8 Mayu HAMADA Japan 210,82

9 Skylar PARK Canada 200,68

10 So-hee KIM Republic of Korea 199,09

63 Natalia D’ANGELO Italy 59,54

-67 kg

Prime tre posizioni invariate, con la coreana Hyeri Oh che guida davanti alla turca Nur Takar e all’ivoriana Ruth Gbagbi. Sale dal settimo al quarto posto l’americana Paige McPherson. Bene Daniela Rotolo, 17esima, mentre Cristiana Rizzelli sale in 60esima piazza.

1 Hyeri OH Republic of Korea 545,84

2 Nur TATAR Turkey 492,76

3 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 417,96

4 Paige MC PHERSON United States of America 315,93

5 Elin JOHANSSON Sweden 294,45

6 Yunfei GUO China 274,36

7 CHIA CHIA CHUANG Chinese Taipei 269,26

8 Haby NIARE France 266,46

9 Lauren WILLIAMS Great Britain 246,54

10 Melissa PAGNOTTA Canada 208,53

17 Daniela ROTOLO Italy 151,54

60 Cristiana RIZZELLI Italy 52,64

+67 kg

Saldamente al comando la britannica Bianca Walkden, davanti alla cinese Shuyin Zheng. Al terzo posto sale la serba Milica Mandic, che supera l’americana Jackie Galloway. Laura Giacomini è sempre la migliore delle azzurre, in 42esima posizione, seguita da Maristella Smiraglia in 50esima.

1 Bianca WALKDEN Great Britain 675,31

2 Shuyin ZHENG China 511,55

3 Milica MANDIC Serbia 370,39

4 Jackie GALLOWAY United States of America 355,95

5 Maria ESPINOZA Mexico 327,37

6 Reshmie OOGINK Netherlands 264,46

7 Briseida ACOSTA Mexico 260,11

8 Iva RADOS Croatia 229,19

9 Nafia KUS Turkey 229,00

10 Aleksandra KOWALCZUK Poland 218,57

42 Laura GIACOMINI Italy 66,74

50 Maristella SMIRAGLIA Italy 51,93

RANKING MONDIALI

UOMINI

-54 kg

1 Tae-hun KIM Republic of Korea 225,60

2 Armin HADIPOUR SEIGHALANI Iran 207,50

3 Jack WOOLLEY Ireland 183,48

4 Cesar RODRIGUEZ Mexico 175,87

5 Ramnarong SAWEKWIHAREE Thailand 144,61

6 Mourad LAACHRAOUI Belgium 142,36

7 Moaz NABIL Egypt 126,10

8 Moustapha KAMA Senegal 98,02

9 Vito DELL’AQUILA Italy 93,42

10 Stanislav DENISOV Russia 83,28

39 Antonio FLECCA Italy 38,05

-58 kg

1 Tae-hun KIM Republic of Korea 370,58

2 Carlos NAVARRO Mexico 345,93

3 Farzan ASHOURZADEH FALLAH Iran 309,08

4 Jesus TORTOSA CABRERA Spain 250,39

5 Mikhail ARTAMONOV Russia 231,79

6 Tawin HANPRAB Thailand 218,70

7 Rui BRAGANCA Portugal 199,98

8 Shuai ZHAO China 199,27

9 Safwan KHALIL Australia 185,71

10 Salaheddine BENSALEH Belgium 178,22

79 Antonio FLECCA Italy 28,44

-63 kg

1 Jaouad ACHAB Belgium 271,68

2 Shuai ZHAO China 169,31

3 Lovre BRECIC Croatia 158,02

4 Mahammad MAMMADOV Azerbaijan 135,59

5 Deni ANDRUN RAZIC Croatia 114,46

6 Lucas GUZMAN Argentina 113,73

7 Mirhashem HOSSEINI Iran 112,00

8 Bolat IZUTDINOV Russia 109,33

9 Ouahid BRIKI Tunisia 99,21

10 Seok-bae KIM Republic of Korea 99,08

31 Simone CRESCENZI Italy 49,91

-68 kg

1 Dae-hoon LEE Republic of Korea 534,33

2 Alexey DENISENKO Russia 355,16

3 Ahmad ABUGHAUSH Jordan 344,07

4 YU-JEN HUANG Chinese Taipei 201,71

5 Aykhan TAGHIZADE Azerbaijan 198,96

6 Saul GUTIERREZ Mexico 181,41

7 Peter LONGOBARDI Great Britain 167,72

8 Servet TAZEGUL Turkey 160,70

9 Jaouad ACHAB Belgium 143,39

10 Konstantin MININ Russia 140,83

37 Claudio TREVISO Italy 64,91

-74 kg

1 Maksim KHRAMTCOV Russia 239,85

2 Nikita RAFALOVICH Uzbekistan 205,44

3 Seif EISSA Egypt 173,80

4 Toni KANAET Croatia 172,48

5 Masoud HAJIZAVAREH Iran 131,28

6 Julio FERREIRA Portugal 125,18

7 Hun KIM Republic of Korea 122,78

8 Jaysen ISHIDA United States of America 121,48

9 Thomas RAHIMI United States of America 119,38

10 Damir FEJZIC Serbia 116,20

89 Claudio TREVISO Italy 20,06

90 Simone ALESSIO Italy 20,00

-80 kg

1 Cheick Sallah CISSE Cote D’ivoire 515,54

2 Milad BEIGI HARCHEGANI Azerbaijan 448,33

3 Aaron COOK Moldova 287,48

4 Anton KOTKOV Russia 252,45

5 Damon SANSUM Great Britain 194,71

6 Yunus SARI Turkey 194,68

7 Mahdi KHODABAKHSHI Iran 193,74

8 Lutalo MUHAMMAD Great Britain 192,84

9 Moises HERNANDEZ Dominican Republic 183,14

10 Richard Andre ORDEMANN Norway 183,10

18 Roberto BOTTA Italy 126,05

91 Cristian CLEMENTI Italy 22,78

-87 kg

1 Vladislav LARIN Russia 259,40

2 Alexander BACHMANN Germany 231,18

3 Yassine TRABELSI Tunisia 189,52

4 Daniel ROS GÓMEZ Spain 140,51

5 Kyo-don IN Republic of Korea 130,34

6 Jordan STEWART Canada 122,94

7 Ivan TRAJKOVIC Slovenia 122,69

8 Jasur BAYKUZIYEV Uzbekistan 111,76

9 Bryan SALAZAR Mexico 110,15

10 Radik ISAEV Azerbaijan 95,26

42 Matteo MILANI Italy 37,35

67 Carlo MOLFETTA Italy 17,16

+87 kg

1 Abdoul ISSOUFOU Niger 420,90

2 Radik ISAEV Azerbaijan 336,46

3 Sajjad MARDANI Iran 302,37

4 Dmitriy SHOKIN Uzbekistan 294,03

5 Mahama CHO Great Britain 280,68

6 Roman KUZNETSOV Russia 244,12

7 Anthony OBAME Gabon 226,89

8 Vedran GOLEC Croatia 214,17

9 Stephen LAMBDIN United States of America 206,41

10 Vladislav LARIN Russia 176,19

38 Leonardo BASILE Italy 50,07

85 Carlo MOLFETTA Italy 17,37

DONNE

-46 kg

1 Kyriaki KOUTTOUKI Cyprus 208,00

2 Yvette YONG Canada 190,38

3 Iryna ROMOLDANOVA Ukraine 168,79

4 Jae-young SIM Republic of Korea 149,07

5 Fadia FARHANI Tunisia 145,91

6 Napaporn CHARANAWAT Thailand 134,87

7 Wan-Ting LIN Chinese Taipei 123,40

8 Dina POURYOUNES LANGEROUDI Netherlands 119,47

9 Rukiye YILDIRIM Turkey 114,35

10 Thi Kim Tuyen TRUONG Vietnam 111,03

51 Martina CORELLI Italy 24,36

64 Sarah AL HALWANI Italy 19,90

-49 kg

1 Panipak WONGPATTANAKIT Thailand 428,80

2 So-hui KIM Republic of Korea 391,72

3 Tijana BOGDANOVIC Serbia 280,80

4 Itzel MANJARREZ Mexico 235,91

5 Kristina TOMIC Croatia 232,98

6 Yasmina AZIEZ France 202,31

7 Vanja STANKOVIC Serbia 178,98

8 Svetlana IGUMENOVA Russia 172,27

9 Nour ABDELSALAM Egypt 168,47

10 Min-Ah HA Republic of Korea 159,86

26 Erica NICOLI Italy 74,80

91 Sarah AL HALWANI Italy 18,00

-53 kg

1 Tatiana KUDASHOVA Russia 192,62

2 Zeliha AGRIS Turkey 187,85

3 Radwa ABDELKADER Egypt 134,20

4 Madeline FOLGMANN Germany 129,80

5 Inese TARVIDA Latvia 127,38

6 Min-jeong KIM Republic of Korea 110,92

7 Roxana NOTHAFT Germany 103,10

8 Rahma BEN ALI Tunisia 102,25

9 Tijana BOGDANOVIC Serbia 96,98

10 Geum-Byeol LIM Republic of Korea 95,60

-57 kg

1 Jade JONES Great Britain 639,72

2 Ah-Reum LEE Republic of Korea 398,53

3 NIKITA GLASNOVIC Croatia 299,28

4 Eva CALVO GOMEZ Spain 266,22

5 Hatice Kubra ILGUN Turkey 245,90

6 Hedaya MALAK Egypt 240,88

7 Mayu HAMADA Japan 220,82

8 Skylar PARK Canada 194,68

9 Raheleh ASEMANI Belgium 185,61

10 Patrycja ADAMKIEWICZ Poland 163,03

99 Cristina GASPA Italy 18,26

-62 kg

1 Irem YAMAN Turkey 253,81

2 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 203,52

3 Marta CALVO GOMEZ Spain 147,67

4 Ashley KRAAYEVELD Canada 138,74

5 Magda WIET HENIN France 130,71

6 Rabia GÜLEÇ Germany 124,62

7 Daniela ROTOLO Italy 121,71

8 So-hee KIM Republic of Korea 118,94

9 Marija STETIC Croatia 103,20

10 Rachelle BOOTH Great Britain 97,88

22 Natalia D’ANGELO Italy 66,84

68 Licia MARTIGNANI Italy 22,21

-67 kg

1 Nur TATAR Turkey 477,56

2 Hyeri OH Republic of Korea 370,24

3 Paige MC PHERSON United States of America 315,93

4 Yunfei GUO China 274,36

5 Haby NIARE France 268,26

6 Elin JOHANSSON Sweden 261,01

7 CHIA CHIA CHUANG Chinese Taipei 253,86

8 Lauren WILLIAMS Great Britain 242,04

9 Ruth GBAGBI Cote D’ivoire 214,44

10 Farida AZIZOVA Azerbaijan 204,11

34 Cristiana RIZZELLI Italy 52,64

50 Daniela ROTOLO Italy 35,44

60 Cristina GASPA Italy 28,19

99 Natalia D’ANGELO Italy 12,69

-73 kg

1 Milica MANDIC Serbia 249,93

2 Hyeri OH Republic of Korea 175,60

3 Maria ESPINOZA Mexico 172,54

4 Iva RADOS Croatia 157,95

5 Reshmie OOGINK Netherlands 140,74

6 Karina ZHDANOVA Russia 139,43

7 Petra MATIJASEVIC Macedonia, FYROM 120,34

8 Da-bin LEE Republic of Korea 115,00

9 Yanna SCHNEIDER Germany 113,30

10 Aleksandra KRZEMIENIECKA Poland 113,25

26 Maristella SMIRAGLIA Italy 50,42

+73 kg

1 Bianca WALKDEN Great Britain 665,31

2 Shuyin ZHENG China 414,39

3 Jackie GALLOWAY United States of America 300,81

4 Briseida ACOSTA Mexico 262,61

5 Aleksandra KOWALCZUK Poland 240,77

6 Nafia KUS Turkey 235,66

7 Saebom AN Republic of Korea 198,65

8 Gwladys EPANGUE France 182,35

9 Olga IVANOVA Russia 179,74

10 Wiam DISLAM Morocco 174,62

25 Laura GIACOMINI Italy 66,74













