Superbike, Round Australia 2018: sabato 24 febbraio. Programma, orari e tv di Superpole e Gara-1

Sabato 24 febbraio si inizierà a fare sul serio in quel di Phillip Island (Australia) per il primo round del Mondiale 2018 di Superbike. I centauri delle derivate di serie sono pronti a sfidarsi per la conquista della pole nell’ormai canonico appuntamento del time-attack e poi, senza aver neanche il tempo di respirare, ad affrontare gara-1.

Sarà ancora un domino Kawasaki e di Jonathan Rea? Il tre volte campione del mondo è apparso in splendida forma nei test pre-stagionali e non sembra affatto sazio dopo essersi portato a casa tre iridi consecutivi. Spetterà alla Ducati, con Marco Melandri e Chaz Davies, trovare delle contromisure adeguate all’incedere delle verdone.

Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio tutto il programma del sabato, con superpole e gara-1, e come sarà possibile seguirlo in tv.

PROGRAMMAZIONE ROUND AUSTRALIA 2018 – MONDIALE SUPERBIKE

Sabato 24 febbraio:

ore 0.10-0.30, Supersport, Prove libere 3

ore 2.30-2.45, Superbike, Superpole 1, Italia 2, diretta

ore 2.55-3.10, Superbike, Superpole 2, Italia 2, diretta

ore 3.30-3.45, Supersport, Superpole 1, Italia 2, diretta

ore 3.55-4.10, Supersport, Superpole 2, Italia 2, diretta

ore 5.00, Superbike, Gara 1, Italia 1/HD e Italia 2, diretta

ore 13.50, Superbike, Gara 1, Italia 1/HD, replica

ore 18.00, Superbike, Gara 1, Eurosport 2/HD, differita













