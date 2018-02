Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara

Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud) avrà finalmente inizio. Una rassegna attesissima che avrà nello speed skating una delle specialità più spettacolari. Tante le attese circa le prestazioni cui assisteremo lungo l’anello di ghiaccio sudcoreano del Gangneung Oval. La nazionale azzurra vorrà far sognare e le frecce non mancano sia nelle distanze lunghe che nella mass start. Andrea Giovannni, Francesca Lollobrigida, Nicola Tumolero e Davide Ghiotto: sono questi i nomi che vengono in mente e che si spera sappiano regalarci qualcosa di speciale.

Sul versante femminile è Francesca Lollobrigida è l’atleta attesa per il tricolore, nella gara di gruppo ma attenzione a sottovalutare Francesca Bettrone da cui ci si può aspettare davvero di tutto. Non resta che presentarvi il programma del pattinaggio velocità pista lunga ai Giochi con gli azzurri al via, visibili su Eurosport ed i canali della Rai nonché coperto dalle DIRETTE LIVE testuali di OASport.

PROGRAMMA SPEED SKATING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 – ITALIANI AL VIA (orari italiani)

Sabato 10 febbraio

ore 12.00 – 3000 metri femminili finale – Francesca Lollobriga

Domenica 11 febbraio

ore 8.00 – 5000 metri maschili finale – Davide Ghiotto, Riccardo Bugari, Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini

Lunedì 12 febbraio

ore 13.30 – 1500 metri femminili finale – Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone

Martedì 13 febbraio

ore 12.00 – 1500 metri maschili finale – Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Nicola Tumolero

Mercoledì 14 febbraio

ore 11.00 – 1000 metri femminili finale – Francesca Bettrone ed Yvonne Daldossi

Giovedì 15 febbraio

ore 12.00 – 10000 metri maschili finale – Andrea Giovannini, Davide Ghiotto e Nicola Tumolero

Venerdì 16 febbraio

ore 12.00 – 5000 metri femminili finale – Nessuna italiana al via

Domenica 18 febbraio

ore 12.00 – Team pursuit (maschile-femminile) qualificazioni – Italia maschile al via

ore 12.00 – 500 metri femminili finale – Yvonne Daldossi e Francesca Bettrone

Lunedì 19 febbraio

ore 12.00 – 500 metri maschili finale – Mirko Giacomo Nenzi

Mercoledì 21 febbraio

ore 12.00 – Team pursuit maschile/femminile finale – Eventualmente Italia maschile

Venerdì 23 febbraio

ore 11.00 – 1000 metri maschili finale – Mirko Giacomo Nenzi

Sabato 24 febbraio

ore 12.00 – Mass start (maschile/femminile) finale – Andrea Giovannini; Francesca Bettrone e Francesca Lollobrigida













