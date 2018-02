Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara

Lo sci alpino è la disciplina regina delle Olimpiadi invernali e, in occasione dei Giochi di PyeongChang, vedrà le proprie gare disputarsi in notturna. L’Italia, a differenza delle ultime due rassegne a cinque cerchi, arriva con tanti importanti biglietti da visita e cercherà di andare a caccia del podio, in particolare nelle gare di velocità maschili e femminili.

Quando gareggeranno, però, gli azzurri? Di seguito abbiamo riportato il calendario completo delle gare di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, suddividendo gara per gara i nomi degli atleti italiani che vi prenderanno parte. Già da domani inizieranno le prime prove di discesa maschile, prima della prima gara ufficiale che si terrà nella notte fra sabato 10 e domenica 11, con gli uomini jet pronti a sfidarsi sul tracciato di Jeongseon.

Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

Domenica 11 febbraio

3.00 discesa libera maschile (Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Emanuele Buzzi)

Lunedì 12 febbraio

2.15 prima manche gigante femminile (Sofia Goggia, Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino)

5.45 seconda manche gigante femminile (Sofia Goggia, Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino)

Martedì 13 febbraio

3.30 Combinata alpina maschile – Manche di discesa (Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris)

7.00 Combinata alpina maschile – Manche di slalom (Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris)

Mercoledì 14 febbraio

2.15 prima manche slalom femminile (Manuela Moelgg, Irene Curtoni, Chiara Costazza)

5.45 seconda manche slalom femminile (Manuela Moelgg, Irene Curtoni, Chiara Costazza)

Giovedì 15 febbraio

3.00 superG maschile (Peter Fill, Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia)

Sabato 17 febbraio

3.00 superG femminile (Sofia Goggia, Johanna Schnarf, Federica Brignone, Nicol Delago, Nadia Fanchini)

Domenica 18 febbraio

2.15 prima manche gigante maschile (Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Riccardo Tonetti, Manfred Moelgg)

5.45 seconda manche gigante maschile (Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Riccardo Tonetti, Manfred Moelgg)

Mercoledì 21 febbraio

3.00 discesa libera femminile (Sofia Goggia, Johanna Schnarf, Federica Brignone, Nicol Delago, Nadia Fanchini)

Giovedì 22 febbraio

2.15 prima manche slalom maschile (Riccardo Tonetti, Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer)

3.00 Prova discesa libera femminile

5.45 seconda manche slalom maschile (Riccardo Tonetti, Manfred Moelgg, Stefano Gross, Alex Vinatzer)

Venerdì 23 febbraio

3.00 Combinata alpina femminile – Manche di discesa (Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Johanna Schnarf)

6.30 Combinata alpina femminile – Manche di slalom (Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Johanna Schnarf)

Sabato 24 febbraio

3.00 Team Event (squadra da definirsi)

andrea.voria@oasport.it