Speed skating, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming

Sesto titolo olimpico in palio nello speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 10000 metri maschili. Tra i 12 atleti qualificati per la gara ci sono anche due italiani (numero massimo di atleti possibili per nazione in questo caso): Davide Ghiotto e Nicola Tumolero.

Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo, il 19 novembre a Stavanger, in Norvegia: Davide Ghiotto vinse la prova della Division B con il personale di 12’53″63, crono che gli sarebbe valso il terzo posto in Division A, mentre Nicola Tumolero si classificò quinto in Division A in 13’02″11, anche in questo caso primato personale.

La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiSport+HD dalle 12.00 di domani, giovedì 15 febbraio. Naturalmente sarà possibile vederla anche su Eurosport 2 ed in Diretta Streaming su pc, smartphone e tablet (sia sul sito della Rai sia sul Player di Eurosport).

PROGRAMMA

Giovedì 15 febbraio ore 12.00

Speed skating – 10000 metri maschili

Diretta tv e streaming su RaiSport+HD ed Eurosport 2

Foto: Profilo Facebook Nicola Tumolero

roberto.santangelo@oasport.it