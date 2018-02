Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018: Wendl/Arlt si confermano oro olimpico! Eccellenti settimi Nagler/Malleier

Non ci dovevano essere dubbi sull’oro tedesco nella prova olimpica in quel di PyeongChang per quanto riguarda lo slittino doppio. E così è stato, anche se i nomi dei vincitori sono stati in parte a sorpresa: si confermano oro a Cinque Cerchi infatti Tobias Wendl e Tobias Arlt che, dopo Sochi 2014, conquistano il successo anche in terra sudcoreana. Battuti nello scontro diretto i connazionali e campioni del mondo Eggert/Benecken.

Miglior tempo in entrambe le run: Wendl/Arlt non hanno lasciato spazio a nessuno degli avversari, disputando due discese precise, veloci, senza particolari errori. Nella prima hanno timbrato sia il record di spinta che quello della pista, a testimonianza di un feeling con il budello davvero eccezionale. Chi è riuscito a sorprendere di più, però, sono stati gli austriaci Peter Penz e Georg Fischler: i veterani si sono andati a prendere la loro prima medaglia a Cinque Cerchi, rimanendo davvero attaccati alla vetta (e creando non pochi problemi ai poi vincitori teutonici, avanti di soli 88 millesimi). Si sono dovuti invece arrendere i grandi favoriti della vigilia Toni Eggert e Sascha Benecken: dopo un quadriennio letteralmente dominato, i vincitori della Coppa del Mondo hanno chiuso al termine di una gara non convincente in terza piazza a 290 millesimi.

Tra il podio ed il resto del mondo c’è davvero un abisso. I primi dei terrestri sono i sorprendenti austriaci (a testimonianza di un materiale davvero strepitoso) Steu/Koller, quarti. Completano la top-5 i canadesi Walker/Snith, che anticipano i lettoni, bronzo uscente, Sics/Sics.

In casa Italia c’è da sottolineare la gara di Ivan Nagler e Fabian Malleier, davvero strepitosi oggi. I giovanissimi azzurri sono riusciti a conquistare, alla prima esperienza a Cinque Cerchi, un eccellente settimo posto, rimontando addirittura una posizione nella seconda discesa. Il futuro è tutto dalla loro parte: tra quattro anni a Pechino si può sognare sicuramente il podio. Male invece Rieder/Rastner, che hanno sbagliato nella prima run: per loro quindicesima piazza complessiva.













CLICCA QUI PER GLI ARTICOLI SULLO SLITTINO

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

By Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, Link