Sollevamento pesi: assegnati i titoli italiani al maschile. Le stelle sono Scarantino e Zanni

Giornata al maschile per i campionati italiani di sollevamento pesi: presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma si sono infatti assegnati i tricolori seniores.

Le stelle, in chiave internazionale, per il Bel Paese, sono sempre Mirco Scarantino e Mirko Zanni. Il siciliano trionfa nella sua 62 kg con 115 di strappo, 140 di slancio, per un totale di 255 kg. “Un campionato italiano è sempre un palcoscenico importante, un piccolo step per vedere lo stato di forma in vista degli Europei. Ho ripreso abbastanza bene, adesso ho un altro mese di lavoro e vediamo cosa esce fuori nell’appuntamento Continentale. E’ un’annata importante per la pesistica internazionale soprattutto perché a luglio abbiamo il cambio di categoria, e stiamo tutti in attesa di questa svolta importante per la disciplina. Gli Europei rappresentano, da questo punto di vista, un momento di passaggio: è un titolo molto importante, anche perché vengo da Campione in carica. E’ sempre una grande responsabilità ma cercherò di fare del mio meglio. E poi si andrà dritti verso l’appuntamento più importante della stagione, la qualificazione olimpica di novembre, ai Mondiali; in quell’occasione saranno entrate in vigore le nuove categorie e allora vedremo su cosa lavorare” le sue parole alla FIPE.

“Quest’anno è partito bene, diversamente dal solito; con 140 e 166 posso ritenermi soddisfatto. Sono arrivato qui con il desiderio di fare una gara modesta e vedere poi cosa ne usciva; alla fine ne è venuta proprio una bella gara, sono contento. Ora testa agli Europei di maggio dove tenterò di conquistare una medaglia nel totale, ce la metterò tutta” trionfo anche per il 21enne Zanni, che ormai può considerarsi un veterano per la squadra tricolore.

Questi tutti i podi:

56 KG:

1) ARCARA Fabio (CSOE Esercito) 100+119=219 – 2) MENEGUZZO Marco (Umberto I Vicenza) 98+119=217 – 3) GANDINI Mattia (Weightlifting Academy Modena) 85+110=195

62 KG:

1) SCARANTINO Mirco (Fiamme ORO) 115+140=255 – 2) DI GIUSTO Michael (CSOE Esercito) 109+135=244 – 3) RUBINO Massimiliano (Jogging Palermo) 95+131=226

69 KG:

1) ZANNI Mirko (CSOE Esercito) 140+166=306 – 2) COTENA Marco (3C Corsico) 115+136=251 – 3) INDOVIGLIA Antonino (Vlasov200 PA) 110+132=242

77 KG:

1) SULIANI Fabio (Osca Campobasso) 135+160=295 – 2) ESPOSITO Salvatore (Billi Masi Livorno) 130+161=291 – 3) PECONI Gianluca (Crossfit Roma) 125+154=279

85 KG:

1) CARMISCIANO Angelo Jabez (Audax Caltanissetta) 138+172=310 – 2) CANGEMI Enrico (Fiamme Oro) 136+152=292 – 3) GINEVRA Andrea (Polaria Fiumicino) 132+156=288

94 KG:

1) CURCURUTO Matteo (Alpha Era Roma) 145+177=322 – 2) MANNELLA Clemente (Crossfit Volpiano) 140+176=316 – 3) MANFREDI Giuseppe (Polaria Fiumicino) 130+160=290

105 KG:

1) NOTO Pietro Giovanni (458 Gym) 146+173=319 – 2) MASSARO Giovanni (Hard Work BA) 140+165=305 – 3) GASPAROTTO Mauro (Pesistica Pordenone) 136+165=301

+105 KG:

1) MORICONI Federico (458 Gym) 150+185=335 – 2) VINCI Alessandro (Jogging Palermo) 140+171=311 – 3) COMPAGNO Daniel (Pesistica Pordenone) 128+161=289













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Federpesistica