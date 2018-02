Snowboard, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: stanotte le qualificazioni del big air maschile. Alberto Maffei tenta un risultato storico

Lo snowboard conclude le specialità dedicate al park & pipe con il big air maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: questa notte sono in programma, a partire dall’1.30 ora italiana, le qualificazioni. Ben trentasei atleti, divisi in due heats si daranno battaglia per entrare in finale, prevista per sabato 24 alle 2.00: passeranno all’atto conclusivo i migliori sei di ciascuna heat.

Difficile fare un pronostico per quanto visto in stagione: quattro le prove disputate in Coppa del Mondo, altrettanti vincitori diversi. L’ultima gara però risale al 10 dicembre, ed il vincitore della tappa di Copper Mountain Resort, il norvegese Mons Roisland, non sarà della partita. Ci sarà invece il secondo classificato di quella gara, lo statunitense Chris Corning, vincitore a novembre a Milano e, proprio per via di questi due risultati, leader della classifica di specialità.

Le altre due tappe stagionali, Pechino e Moenchengladbach, sono state vinte, rispettivamente, dal canadese Mark McMorris e dal norvegese Marcus Kleveland, nell’unica prova disputata da ognuno di loro: in entrambe le occasioni però era assente Corning. Un confronto diretto tra i tre però c’è stato a fine gennaio, agli X Games di Aspen: Kleveland argento, McMorris quarto, Corning quinto. A spuntarla, nell’occasione, è stato il canadese Max Parrot, al via anche questa notte.

L’unico italiano in gara è Alberto Maffei, che in stagione si è ben comportato, centrando la finale in due delle tre occasioni alle quali ha preso parte nel circuito maggiore, con il settimo posto a Milano ed il nono a Moenchengladbach. Il nostro rappresentante cercherà con tutte le sue forze di centrare una finale che sarebbe storica.

