Pattinaggio artistico a rotelle: Altieri Degrassi detta legge nella style maschile agli Italiani 2024, bene Casella

Bentornato, Gherado Altieri Degrassi. Dopo un anno lontano dalle scene individuali il danzatore friulano ha conquistato la leadership a seguito della style valida per la gara della solo dance Senior maschile dei Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni nella Val Camonica, precisamente a Ponte di Legno.

Si tratta di fatto del debutto nella massima categoria in ambito Nazionale per l’atleta, già abbondantemente protagonista sulle scene internazionali tra gli Junior. Un esordio che non ha deluso le aspettative. L’azzurro infatti si è rivelato l’unico del lotto ad aver scavalcato la soglia dei 70 punti, attestandosi in quota 71.07 (36.95, 34.12) grazie ad un programma in cui ha ricevuto il massimo del livello in tre elementi su quattro (cluster, travelling e artistic foot sequence), dominando in lungo e in largo anche nelle components. Tra le difficoltà spiccano i cluster, valutati con un trionfo di +3 e +2, oltre che il creativo ed originale disegno della sequenza di passi.

Molto bene poi Giorgio Casella, pattinatore che ha confermato la sua costante crescita piazzandosi al posto d’onore con 68.40 (36.12, 32.25) scavando un solco importante su Raoul Allegranti, terzo con 62.90 (32.15, 30.75). Più staccati invece Francesco Vittuari, quarto con 59.89 (31.65, 28.24) ed Andrea Lo Guercio, quinto a 55.25 (28.75, 26.50).

In campo Junior spicca la leadership di Aurora Rebonato nella prova femminile: la pattinatrice si è attestata in zona 53.52, tallonata da una vicinissima Alice Vedova, seconda con 53.28 davanti a Giulia Biagi, momentaneamente sul gradino più basso del podio ma con un gap irrisorio: 52.86.

Decisamente più definita la gerarchia nella gara maschile, complice il primo posto netto di Yuri Allegranti che, forte dei suoi 60.02, ha rifilato diciotto punti al primo inseguitore, Marco Tolmino, secondo con 46.46 precedendo Davide Benassi, terzo a 44.06.