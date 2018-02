Snowboard: Michela Moioli, una medaglia olimpica per chiudere il cerchio

16 febbraio 2014, siamo a Sochi, sul pendio di Krasnaja Poljana. Una giovanissima Michela Moioli sembra lanciata verso un risultato storico per la disciplina in Italia, nonostante i soli 18 anni va a caccia di una clamorosa medaglia, ma incappa in una brutta caduta e deve dire addio ai sogni di gloria.

Sono passati quattro anni e l’azzurra, nonostante momenti non del tutto positivi, è arrivata all’appuntamento olimpico ancor più convinta dei suoi mezzi e con un’esperienza totalmente differente (ora che ha 22 anni). L’atleta di Alzano Lombardo si presenta come una delle grandi favorite alla medaglia d’oro per quanto riguarda lo snowboardcross ai Giochi Olimpici di PyeongChang, che si apriranno venerdì 9 febbraio in Corea del Sud.

La stagione in corso è sicuramente la migliore della carriera della lombarda, che ha trovato finalmente la quadratura del cerchio non incappando più in quegli errori di troppo che spesso e volentieri le avevano pregiudicato le gare. Ora l’azzurra mette in pista tutta la sua classe e sembra, da quanto visto nelle ultime uscite, non essercene per nessuna delle rivali.

Quattro vittorie e sette podi nella Coppa del Mondo che sta dominando: la doppietta di Feldberg (due successi in due giorni) nell’ultima uscita del massimo circuito internazionale è il biglietto da visita ideale per presentarsi sulla neve coreana con la convinzione di poter battere chiunque.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pagina Facebook Michela Moioli