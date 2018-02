Speed skating, Andrea Giovannini: “Le Olimpiadi sono il mio sogno. Giocherò al meglio le mie carte”

ESCLUSIVA OA SPORT – Il conto alla rovescia sta per terminare e l’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (Corea del Sud) è sempre più vicino. Nel rapido scorrere dei giorni, le attese crescono in casa italiana per ciò che potranno fare i nostri atleti. In particolare, nella compagine dello speed skating sono tante le possibilità per far bene, essendoci un gruppo che in questa stagione sembra aver compiuto un salto di qualità. Tra gli skater di spicco della Nazionale italiana c’è Andrea Giovannini, classe ’93 di Baselga di Pinè. Il 24enne del G.S. Fiamme Gialle è senza dubbio il più poliedrico del roster di Maurizio Marchetto: competitivo nei 5000 metri, nella mass start e nel team pursuit, l’azzurro può dare un grande contributo alla causa. Di questo ed altro ha parlato ad OA Sport.

Ormai ci siamo, i Giochi Olimpici stanno per cominciare, che cosa rappresentano per te?

“Le Olimpiadi, sembra banale dirlo ma è la verità, sono il sogno che avevo sin da bambino, quel sogno che mi fa allenare cercando di migliorarmi sempre di più per raggiungere grandi traguardi”.

Parliamo delle gare, sei reduce da un Europeo in cui hai conquistato l’argento nella mass start ma non sei stato brillante nei 5000 metri e nel team pursuit. Come arrivi all’appuntamento a Cinque Cerchi?

“Le sensazioni sono buone. Agli Europei non ero al top perché abbiamo caricato davvero tanto in fase di preparazione ed io ne ho un po’ risentito. Tuttavia sono fiducioso del lavoro fatto e di raccogliere i frutti a PyeongChang, l’evento clou della stagione”.

Sei un atleta poliedrico: ti cimenti in diverse distanze (5000 metri, team pursuit e mass start) ed il successo nella mass start di Coppa del Mondo a Calgary (Canada) lo dimostra oltre al 2° posto menzionato precedentemente. Quale prediligi maggiormente?

“Le mie attitudini sono legate maggiormente alle distanze classiche in cui mi sento di poter dare di più e soprattutto nella prova a squadre sono confidente di poter fare bene, con il resto della squadra, grandi risultati. Tuttavia, quanto ho ottenuto nella mass start mi porta a credere di essere competitivo anche in quella specialità per cui non mi precludo niente”.

Non ti precludi niente ed il tuo programma ai Giochi sarà particolarmente intenso. Non sei preoccupato dal dover affrontare tante gare in breve tempo?

“No, credo che sia spazio per recuperare nei giorni in cui gareggeremo e poi sono abituato a competere diverse volte anche in altri eventi. Per cui, il dover sostenere diverse specialità non mi spaventa”.

Siete un gruppo amalgamato, specie nelle prove “distance”, ed il livello è decisamente alto. Uno stimolo ed un aiuto per dare il meglio alle Olimpiadi?

“Sicuramente si. Siamo un gruppo giovane, con qualità e questo ci consente di migliorare allenamento dopo allenamento. I risultati ottenuti ultimamente lo stanno a dimostrare per cui, specie nel settore maschile, abbiamo tante possibilità”.

In conclusione, qual è il tuo obiettivo a PyeongChang?

“Il mio obiettivo nei 5000, nel team pursuit e nella mass start è riuscire ad esprimermi al meglio, giocando tutte le mie carte”.













Foto: pagina facebook Andrea Giovannini