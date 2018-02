Slittino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione

Ecco l’elenco ufficiale completo di tutti gli iscritti alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 per quanto riguarda lo slittino. Gli atleti saranno 40 per quanto riguarda lo slittino uomini, 30 nello slittino donne, mentre nel doppio saranno al via 20 coppie. Ovviamente non è ancora deciso il parco dei partenti del team relay, dato che sarà deciso in base alle prestazioni delle tre gare previste. Gli atleti azzurri saranno tre nel singolo (Kevin e Dominik Fischnaller ed Emanuel Rieder), due nelle donne (Sandra Robatscher e Andrea Voetter) più due coppie nel doppio (Fabian Malleier/Ivan Nagler e Ludwig rieder/Patrick Rastner).

ELENCO PARTECIPANTI SLITTINO PYEONGCHANG 2018

SLITTINO UOMINI (40 iscritti):

1 AUSTRALIA:

Alex FERLAZZO

3 AUSTRIA:

David GLEIRSCHER, Reinhard EGGER, Wolfgang KINDL

1 BULGARIA

Pavel ANGELOV

3 CANADA

Mitchel MALYK, Reid WATTS, Sam EDNEY

1 REPUBBLICA CECA

Ondrej HYMAN

2 GRAN BRETAGNA

Aj ROSEN, Rupert STAUDINGER

1 GEORGIA

Giorgi SOGOIANI

3 GER

Andi LANGENHAN, Felix LOCH, Johannes LUDWIG

1 INDIA

Shiva KESHAVAN

3 ITALIA:

Dominik FISCHNALLER, Emanuel RIEDER, Kevin FISCHNALLER

1 KAZAKHSTAN

Nikita KOPYRENKO

1 KOREA

LIM Namkyu

3 LETTONIA

Arturs DARZNIEKS, Inars KIVLENIEKS, Kristers APARJODS

3 ATLETI OLIMPICI DALLA RUSSAI

Roman REPILOV, Semen PAVLICHENKO. Stepan FEDOROV

2 POLONIA

Maciej KUROWSKI, Mateusz SOCHOWICZ

2 ROMANIA

Andrei TUREA, Valentin CRETU

1 SLOVENIA

Tilen SIRSE

2 SLOVACCHIA

Jakub SIMONAK, Jozef NINIS

1 TAIPEI

LIEN Te-An

2 UCRAINA

Andriy MANDZIY, Anton DUKACH

3 USA

Chris MAZDZER, Taylor MORRIS, Tucker WEST

SLITTINO DONNE (30 iscritte)

1 ARGENTINA

Veronica Maria RAVENNA

3 AUSTRIA

Birgit PLATZER, Hannah PROCK, Madeleine EGLE

3 CAN

Alex GOUGH, Brooke APSHKRUM, Kimberley MCRAE

1 CROAZIA

Daria OBRATOV

1 REPUBBLICA CECA

Tereza NOSKOVA

3 GERMANIA

Dajana EITBERGER, Natalie GEISENBERGER, Tatjana HUEFNER

2 ITALIA

Andrea VOETTER. Sandra ROBATSCHER

2 KOREA

FRISCH Aileen Christina, SUNG Eunryung

3 LETTONIA

Eliza CAUCE, Kendija APARJODE, Ulla ZIRNE

1 ATLETI OLIMPICI DALLA RUSSIA

Ekaterina BATURINA

2 POLONIA

Ewa KULS-KUSYK, Natalia WOJTUSCISZYN

1 ROMANIA

Raluca STRAMATURARU

1 SVIZZERA

Martina KOCHER

1 SLOVACCHIA

Katarina SIMONAKOVA

2 UCRAINA

Olena SHKHUMOVA, Olena STETSKIV

3 USA

Emily SWEENEY, Erin HAMLIN, Summer BRITCHER

SLITTINO DOPPIO (20 coppie iscritte)

2 Austria

Georg FISCHLER/ Peter PENZ e Lorenz KOLLER/ Thomas STEU

1 Canada

Justin SNITH/ Tristan WALKER

2 Repubblica Ceca

Antonin BROZ/Lukas BROZ e Jaromir KUDERA/Matej KVICALA

2 Germania

Sascha BENECKEN/Toni EGGERT e Tobias ARLT/Tobias WENDL

2 Italia

Fabian MALLEIER/Ivan NAGLER e Ludwig RIEDER/Patrick RASTNER

1 Corea

CHO Jung Myung/PARK Jinyong

2 Lettonia

Andris SICS/Juris SICS e Oskars GUDRAMOVICS/Peteris KALNINS

2 Atleti Olimpici dalla Russia

Aleksandr DENISEV/Vladislav ANTONOV e Andrei BOGDANOV/Andrei MEDVEDEV

1 Polonia

Jakub KOWALEWSKI/Wojciech CHMIELEWSKI

1 Romania

Cosmin ATODIRESEI/Stefan MUSEI

1 Slovacchia

Karol STUCHLAK/Marek SOLCANSKY

1Ucraina

Oleksandr OBOLONCHYK/Roman ZAKHARKIV

2 Stati Uniti

Jayson TERDIMAN/Matthew MORTENSEN, Andrew SHERK/Justin KREWSON













Foto: Dominik e Kevin Fischnaller – Paola Castaldi