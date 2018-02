Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018: alla scoperta della pista a Cinque Cerchi

Tutto pronto per la cerimonia d’apertura che, venerdì 9 febbraio, darà il via alla XXIII edizione dei Giochi olimpici invernali in quel di PyeongChang. Tra gli sport più attesi in casa Italia per quanto riguarda l’avventura a Cinque Cerchi ci sarà sicuramente lo slittino, che da decenni continua a regalare allori per il medagliere tricolore (grazie ovviamente alla stella Armin Zoeggeler). Andiamo a scoprire il catino che ospiterà la manifestazione.

L’Alpensia Sliding Centre in quel di Daegwallyeong ospiterà, oltre allo slittino, ovviamente anche le gare di skeleton e bob. I lavori per il budello sono iniziati nel marzo 2014 ed hanno avuto un costo stimato di 122,8 milioni di won sudcoreani. Il completamento della struttura è arrivato nel 2017, anno nel quale è stato inaugurato, prima con la Coppa del Mondo di slittino (dove si è imposto il nostro Dominik Fischnaller), poi con le finali per la Coppa del Mondo di bob e skeleton.

Concentrandoci sullo slittino, la lunghezza della pista è di 1,344.08m, con un dislivello di 117.12m e una pendenza media di 9.69% per quanto riguarda il singolo maschile. Diverse le misure per quanto riguarda singolo femminile e doppio: lunghezza di 1,201.82m, dislivello di 95.62m e pendenza media di 8,97%.

Il tracciato è comunque molto tecnico e pieno di curve difficili, rese ancor più dure dalle bassissime temperature che rendono il ghiaccio coreano davvero molto insidioso.













CLICCA QUI PER GLI ARTICOLI SULLO SLITTINO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Paola Castaldi