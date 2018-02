Salto con gli sci, la stagione in ombra di Sara Takanashi. Sarà la volta buona in un grande evento?

Pur avendo vinto quattro volte la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile, la giapponese Sara Takanashi non si è mai imposta tra Olimpiadi e Mondiali nelle competizioni individuali. Quasi un paradosso per l’atleta che ha letteralmente dominato le disciplina nell’ultimo lustro. Quest’anno, però, le avversarie sembrano averla superata, con la tedesca Katharina Althaus e soprattutto la norvegese Maren Lundby che dagli inizi di dicembre hanno dominato in lungo e in largo. Takanashi potrebbe aver invertito il trend e trovare la condizione proprio in vista delle Olimpiadi?

Difficile da dire. Al momento, in stagione, si è sempre mantenuta tra la terza e la quarta posizione, con il picco di un secondo posto a Sapporo. Attualmente, però, oltre Althaus e Lundby, la nipponica non sembra avere la stabilità tecnica per competere anche con altre atlete. Per sua sfortuna, l’annata negativa è capitata proprio in concomitanza con la stagione delle Olimpiadi, togliendole (almeno per quanto visto fino ad ora) la possibilità di rifarsi dopo la delusione dei Giochi in Russia.

La crisi che l’ha colpita sembra aver preso anche la connazionale Yuki Ito, e questo potrebbe far propendere per problemi legati a soluzioni tecniche o di materiali che non stanno funzionando come previsto. Al momento, dunque, è quasi difficile pronosticarla sul gradino più alto del podio e addirittura potrebbe rischiare di non entrare nemmeno nella zona medaglie, che solo 12 mesi fa sembrava quasi scontata per la superiorità con cui aveva palesato nell’inverno 2016-2017.













Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT [CC BY-SA 3.0 at], via Wikimedia Commons