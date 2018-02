Slittino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Natalie Geisenberger concede il bis. Andrea Voetter decima

Un dominio assoluto, a mettere la ciliegina sulla torta su un quadriennio da vera Cannibale. Da Sochi 2014 a PyeongChang 2018 non cambia la musica: Natalie Geisenberger è campionessa olimpica per quanto riguarda lo slittino singolo femminile. Quattro manche dove l’atleta nativa di Monaco di Baviera non ha lasciato spazio alle avversarie: senza rischiare più di tanto (con la paura di sbagliare come il connazionale Felix Loch), è scesa in gestione ed è andata a prendersi il trionfo finale.

Non c’è stata davvero storia nella giornata di oggi, all’Olympic Sliding Centre, dove si sono svolte la terza e quarta manche. Il distacco accumulato ieri dalla teutonica non era ancora rassicurante, ma in questo martedì a Cinque Cerchi è riuscita a fare la differenza, staccando tutte le rivali. La prima delle inseguitrici si è rivelata, come da pronostico, la connazionale Dajana Eitberger. Un grosso spavento per la tedesca nella terza run, dove con un errore ha rischiato di rovinare tutto, ma la discesa finale è stata eccezionale: da quarta a seconda, a 367 millesimi dalla compagna di squadra. A completare il podio, rovinando così una festa tutta teutonica, c’è la canadese Alex Gough: medaglia di bronzo meritatissima, a 412 millesimi dalla vetta. Un legno amaro per Tatjana Huefner: la veterana, campionessa di Vancouver 2010, andava a caccia di una clamorosa tripletta tutta tedesca, invece si è dovuta accontentare della quarta piazza a causa di una discesa finale non convincente. Completa la top-5 la canadese Kimberley McRae, autrice di una gara più che positiva.

Gara a Cinque Cerchi da ricordare per Andrea Voetter: alla sua seconda partecipazione olimpica l’altoatesina agguanta una splendida top-10, chiudendo in decima piazza. Bene nella seconda giornata Sandra Robatscher, che rimonta fino alla 14ma posizione. Per Voetter dovrebbe esserci la certezza della partecipazione al team-relay.













Foto: Paola Castaldi