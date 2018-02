Skateboard, Bowl-A-Rama 2018: incredibile a Bondi Beach! Trionfa il 14enne Keegan Palmer, fuori dalla finale Ivan Federico

Un giovanissimo australiano mette in fila i migliori interpreti del Park e trionfa a Bondi Beach. Il 14enne Keegan Palmer ha portato a casa la vittoria nel Bowl-A-Rama, realizzando una prova spettacolare nella finale della Pro Division e lasciandosi alle spalle Jonathan Schwan e Tom Schaar, quest’ultimo straordinario protagonista dei Vans Park Series 2017.

Palmer si candida così per un ruolo da primo attore nel futuro dello skateboard austrialiano, grande promessa di un movimento che si accinge a prender parte a Tokyo alla prima rassegna olimpica. Ai piedi del podio si sono piazzati Jeromy Green e Jedd Mckenzie, mentre Clay Kreiner, tra i potenziali favoriti per la vittoria finale, non è andato oltre il settimo posto.

Non è riuscito a qualificarsi per la finale l’italiano Ivan Federico, che ha concluso la sua prova al 16° posto con qualche piccolo errore nella sua performance che gli è costato la qualificazione alla gara conclusiva. Tra le donne, invece, ha trionfato la 13enne Sabre Norris, la più giovane vincitrice del Bowl-A-Rama, mentre tra i Masters la vittoria è andata al mito Tony Hawk, che ha dato spettacolo a Bondi Beach aggiungendo un altro trofeo alla sua inimitabile bacheca.













Foto: Facebook Keegan Palmer