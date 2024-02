Skateboard, al via il World Tour di Dubai: gli azzurri si giocano l’accesso a Parigi 2024

Un crocevia per l’Italia in ottica Parigi 2024. Domani, domenica 25 febbraio, comincia a Dubai la tappa del World Skateboarding Tour, competizione di fondamentale importanza per la Nazionale italiana, a caccia del pass olimpico.

Le prove segneranno infatti il termine della prima fase di qualificazione per i Giochi e definiranno l’accesso alle Olympic Qualifier Series, sezione riservata a un numero di partecipanti ridotto: 44 per ogni disciplina (ovviamente maschile e femminile).

Nel park (le cui gare si svolgeranno dal 25 febbraio al 3 marzo) i riflettori saranno puntati su Alessandro Mazzara ed Alex Sorgente, rispettivamente quindicesimo e ventiduesimo nel ranking. Chiamati ad una risalita poi Lucrezia Zarattini ed Ivan Federico, che non sono ancora certi della qualificazione.

Nello street (gare dal 3 al 10 marzo) speranze accese per Agustin Aquila, cinquantesimo nel ranking, mentre Asia Lanzi occupa la quarantanovesima posizione. Daniele Galli, Commissario Tecnico della Nazionale park, ha presentato l’evento con queste parole: “Questa gara è fondamentale per noi – ha detto l’allenatore nelle parole riportate dal CONI -. I punti raccolti a Dubai potrebbero fare la differenza per il raggiungimento del nostro obiettivo olimpico”. Gli fa eco Mattia Restante, CT dello street: “L’evento di Dubai mette veramente alla prova le nostre capacità. Ogni mossa, ogni strategia conta il doppio. Non c’è spazio per l’errore in una competizione di questo livello”.