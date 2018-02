Short track, Olimpiadi PyeongChang 2018: quando gareggia la staffetta dell’Italia? Orario, programma e tv. Torna Arianna Fontana

Martedì 20 febbraio è il grande giorno della staffetta femminile di short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio sudcoreano si sfideranno le migliori quattro squadre a caccia delle ambite medaglie. L‘Italia vuole sognare in grande, si gioca il tutto per tutto contro Cina, Canada e Corea del Sud. Il nostro quartetto se la dovrà vedere contro delle autentiche corazzate. Arianna Fontana, fresca della medaglia d’oro conquistata sui 500m, proverà a realizzare una nuova impresa trascinando le compagne verso il podio a cinque cerchi come quattro anni fa a Sochi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, la data e l’orario d’inizio della Finale della staffetta femminile di short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO:

12.29 Finale Staffetta short track (femminile)

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018