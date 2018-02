Curling, Olimpiadi PyeongChang 2018: l’Italia chiude il torneo con Svezia e Norvegia, due grandi sfide per lasciare un ulteriore segno

Domani si chiuderà l’avventura dell’Italia del curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin, Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer non ha più nulla da perdere e dopo aver visto definitivamente sfumare il sogno delle semifinali cercherà di conquistare un’altra vittoria per lasciare un segno ancora più importante in questa rassegna a cinque cerchi.

Gli azzurri torneranno sul ghiaccio coreano all’1.05 italiana per affrontare la durissima sfida con la Svezia. La formazione capitanata dallo skip Niklas Edin si trova infatti al primo posto in classifica ed è l’unica squadra ad avere già la certezza di andare in semifinale. Gli scandinavi hanno rispettato il pronostico dimostrano tutta la loro classe con grandi giocate. L’Italia può comunque avere una speranza, visto che nell’ultima partita disputata gli Svedesi sono stati travolti 10-3 dalla Svizzera, squadra che per altro gli azzurri sono riusciti a battere. Retornaz e compagni potranno comunque giocare a mente libera e questo potrebbe permetterli di ritrovare le giocate delle prime sessioni e riuscire quindi in una grande impresa.

L’ultima partita (alle 12.05) sarà invece contro la Norvegia di Thomas Ulsrud. Sulla carta questa è una sfida sicuramente più fattibile della precedente, ma molto dipenderà dalla posizione in classifica degli scandinavi. Infatti la Norvegia è attualmente quinta ma con una partita in meno, e domani ci sarà lo scontro diretto con la Gran Bretagna. In caso di vittoria i norvegesi tornerebbero in corsa per le semifinali e poi si giocherebbero il tutto per tutto proprio con l’Italia. Non sarà facile quindi per gli azzurri riuscire a ritrovare la vittoria, ma ci aspettiamo comunque una reazione di orgoglio dei nostri portacolori, per chiudere in modo positivo queste Olimpiadi.

Foto: WCF / Richard Gray