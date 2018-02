Pattinaggio di figura, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: quando gareggiano gli azzurri nel programma libero della danza? Programma, orari e tv

Nella notte italiana di martedì 20 febbraio si disputerà il programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio sudcoreano si assegnano le medaglie e l’Italia vuole sognare in grande con Anna Cappellini e Luca Lanotte: gli azzurri sono quinti dopo il corto a un solo punto dal podio, la medaglia è davvero possibile. La nostra coppia si esibirà alle 04.40 italiane sfidando i fratelli Shibutani, Hubbell/Donohue, Chock/Bates, Weaver/Poje, Bobrova/Soloviev. Impegnati anche Charlene Guignard e Marco Fabbri che proveranno a entrare in top ten: per loro appuntamento alle 02.53.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio del programma libero di Cappellini/Lanotte e Guignard/Fabbri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Play oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO:

02.53 Charlene Guignard/Marco Fabbri

04.40 Anna Cappellini/Luca Lanotte

