Sci di fondo, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il programma di martedì 13 febbraio e gli azzurri in gara nelle sprint. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming

Saranno 7 gli italiani che domani, a partire dalle ore 9.30 italiane, tenteranno di conquistare un posto al sole nelle gare sprint a tecnica classica di sci di fondo. Nelle qualificazioni femminili saranno impegnate tre azzurre, ovvero Gaia Vuerich, Greta Laurent e Lucia Scardoni, che proveranno a raggiungere i quarti di finale, in programma a partire dalle 12.00. Semifinali dalle 12.55, finale alle 13.25.

Gara da circoletto rosso per quanto riguarda la squadra maschile, che schiererà un quartetto al via delle eliminatorie, in programma dalle 10.05, composto da Francesco Pellegrino, Stefan Zelger, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina. Quarti a partire dalle 12.25, semifinali dalle 13.05 e finale alle 13.34. Il valdostano non nasconde le proprie ambizioni di medaglia.

La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su RaiSport+HD dalle ore 09.30 di domani, sabato 10 febbraio. Naturalmente sarà possibile vederla anche su Eurosport 1 ed in Diretta Streaming su pc, smartphone e tablet (sia sul sito della Rai sia sul Player di Eurosport).

PROGRAMMA

Martedì 13 febbraio

ore 09.30

Sci di fondo – Qualificazioni sprint tc maschile e femminile

ore 12.00

Sci di fondo – Finali sprint tc maschile e femminile

Diretta tv e streaming su RaiSport+HD ed Eurosport1

Foto: Valerio Origo

