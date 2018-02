Sci alpino, Sofia Goggia: “Ho provato solo i primi due intermedi”. Nadia Fanchini: “Pista facile, non si può sbagliare”

Ultimo giorno di prove per quanto riguarda la discesa libera femminile, che domani assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Miglior tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer che ha superato la svizzera Michelle Gisin e l’azzurra Nadia Fanchini. Bene anche le altre azzurre con Delago e Schnarf nella top-10 e Sofia Goggia subito fuori.

“Pista bella e semplice e non banale, prima di salti e dossi. La neve ti permette tutto, è molto facile e quindi se sbagli paghi caro, sbagli due porte e prendi un secondo e mezzo. Io di solito scio sugli spigoli ma oggi ho cercato di mollare un po’ di più. Dove ho sbagliato ieri non ho fatto molto bene nemmeno oggi, non ho preso giusta la linea che avevo visto in video. La gara comunque è domani, speriamo bene” ha dichiarato Fanchini alla Gazzetta dello Sport.

Giornata senza tirare a tutta per Goggia, che domani può giocarsi le medaglie: “Ho voluto provare solo i primi due intermedi, poi per il resto sono scesa senza tirare”.

Duello per il quarto pettorale tra Delago e Schnarf, la giovane azzurra sembra al momento sfavorita: “È andata bene, ho messo in pratica quello che volevo, non ho sbagliato come ieri, ho trovato un compromesso tra far mollare lo sci e non sbagliare perché non c’è il pendio che ti permette di prendere velocità. Con la Schnarf siamo proprio vicine, decideranno i tecnici”.

Foto: FISI Pentaphoto