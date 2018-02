Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: il vento rivoluziona il calendario, cambia tutto. Nuovo programma per discesa e gigante: date, orari e tv

Sono stati ulteriormente modificati gli orari d’inizio della discesa libera maschile e del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il forte vento che soffia in questa zona della Corea del Sud ha costretto gli organizzatori a rivedere il calendario delle competizioni di sci alpino.

Nella notte italiana erano stati comunicati degli orari per il recupero delle due gare annullate tra ieri e oggi che però sono state rivisti nella nostra mattinata: la prova tecnica riservata alle donne e la prova di velocità per gli uomini si svolgeranno sempre giovedì 15 febbraio ma con un ritardo di trenta minuti rispetto a quanto prestabilito.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari d’inizio della discesa libera maschile e del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO:

02.00 Gigante femminile – Prima manche

03.30 Discesa libera maschile

05.45 Gigante femminile – Seconda manche

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













(foto Pentaphoto-FISI)