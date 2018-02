Sci di fondo, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: le favorite nella sprint a tecnica classica femminile

Domani lo sci di fondo assegnerà i titoli olimpici nelle sprint a tecnica classica: per quanto riguarda la gara femminile son diverse le atlete che possono ambire alla medaglia d’oro. Sono state tre la gare di CdM disputate in stagione con questa tecnica, e possiamo affermare che la norvegese Maiken Caspersen Falla avrà i suoi grattacapi per bissare il titolo ottenuto 4 anni fa a Sochi, in tecnica libera. Va comunque ricordato che ha vinto la gara di Lillehammer, mentre a Planica è comunque giunta terza.

La prima rivale sarà una connazionale, ovvero Kathrine Rolsted Harsem, seconda a Planica, poi ci sono le statunitensi Ida Sargent e, soprattutto, Sophie Caldwell. Potranno dire la loro, quantomeno per il podio, le due svedesi Hanna Falk e, forse ancor di più, Anna Dyvik. E le italiane? Delle tre prescelte per la gara, Gaia Vuerich non è mai andata a punti in stagione in CdM con questa tecnica, mentre Greta Laurent ha centrato il 30° posto a Lillehammer. La migliore è stata Lucia Scardoni, che ha ottenuto il 19° posto a Lillehammer ed il 24° a Planica, nell’ultima sprint tc prima di PyeingChang.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it