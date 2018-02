Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Wendy Holdener sorprende tutti nella prima manche dello slalom. Quarta Shiffrin, settima Costazza

Risultato a sorpresa nella prima manche dello slalom speciale femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Tutti si aspettavano il fenomeno Mikaela Shiffrin, soprattutto dopo il dominio arrivato nel gigante della giornata di ieri, invece la campionessa olimpica in carica è solo terza dopo la prima discesa. Al comando c’è comunque una delle grandi favorite in chiave podio: la svizzera Wendy Holdener. Per l’elvetica tempo di 48.89, partirà per ultima nella seconda manche (in programma alle 5.15).

Grande manche per l’elvetica che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno: con pista liscia è riuscita a portare via grande velocità soprattutto sui piani, timbrando il miglior parziale. Una coppia svedese sul podio virtuale. La più vicina alla vetta è Frida Hansdotter, che insegue a soli due decimi: ancora in piena lotta per l’oro. Non lontana anche la connazionale Anna Swenn Larsson: quattro decimi di distacco per lei.

Solo in quarta posizione la statunitense Shiffrin. La campionessa olimpica di gigante non ha convinto su questo pendio nella specialità che più ama: rimonta sul finale, ma 48 centesimi di ritardo che non saranno facili da recuperare se si vorrà andare a caccia dell’oro. Quinta piazza per la norvegese Nina Haver Loeseth, più staccata, ad 86 centesimi.

Davvero convincente, in casa Italia, la prestazione di Chiara Costazza. L’esperta slalomista azzurra è in settima posizione, al termine di una prova eccellente: 94 centesimi di ritardo e sogno podio a Cinque Cerchi non del tutto svanito. Servirà comunque un’impresa per provarci nella seconda discesa. Capitolo altre azzurre: quattordicesima Irene Curtoni a 2”26, diciassettesima Manuela Moelgg a 2”51.

Foto: Auletta Pentaphoto