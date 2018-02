Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Emanuele Buzzi il quarto azzurro in discesa. L’Italia sogna con Fill, Paris e Inner

Nella notte italiana si disputeranno le prime prove libere di discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha confermato il quartetto per una delle gare più attese dello sci alpino. Christof Innerhofer (già medagliato a Sochi 2014), Peter Fill e Dominik Paris sono le nostre stelle: tutti e tre hanno delle ottime chance di salire sul podio e di puntare alla vittoria anche se la concorrenza è davvero di altissimo livello, bisognerà inventarsi la gara della vita.

La nostra formazione sarà completa dal giovane Emanuele Buzzi che si è messo in luce a Kitzbuehel e a Garmisch conquistando un decimo e un undicesimo posto: primi Giochi per il 23enne che avrà l’occasione giusta per mettersi in luce. Il tracciato si preannuncia estremamente semplice ma la neve è di difficile lettura. I nostri tre big saranno impegnati anche in SuperG (qualche linea di febbre per Fill), il quarto uomo dovrebbe essere Matteo Marsaglia ma si attendono ufficialità.