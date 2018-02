Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, il calendario completo di domani (giovedì 8 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming

Domani giovedì 8 febbraio inizieranno le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: finalmente si inizia a fare sul ghiaccio e sulla neve della Corea del Sud, i primi Campioni scenderanno in campo nei primi turni di qualificazione ed eliminatori. Cresce l’attesa per la Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 9 febbraio (ore 12.00 italiane) ma intanto massima attenzione sulle prime gare: l’appuntamento sportivo più importante dell’anno entra nel vivo.

Continuano le varie prove cronometrate e gli allenamenti ma soprattutto incominciano le sfide. Spazio al torneo di curling misto, grande introduzione di questa edizione: si disputeranno due giornate. Si inizierà a saltare con gli sci dal trampolino normale: qualificazione per gli uomini.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di giovedì 8 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Round robin, prima giornata (misto)

03.00 SCI ALPINO – Discesa libera, Prima prova (maschile)

03.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino Normale, Terza prova (maschile)

06.30 SLITTINO – Singolo (maschile), Prova libera (due discese)

08.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino Normale, Prima prova (femminile)

10.30 SLITTINO – Singolo (femminile), Prova libera (due discese)

11.45 BIATHLON – Sprint, Training (femminile)

12.05 CURLING – Round robin, seconda giornata (misto)

12.15 SALTO CON GLI SCI – Trampolino Normale, Trial Round (maschile)

13.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino Normale, Qualificazioni (maschile)