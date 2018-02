Sci alpino, Discesa 2 Garmisch 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domenica 4 febbraio si disputerà la seconda discesa libera femminile a Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si tratta dell’ultima gara prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ultimi sforzi sulle nevi tedesche prima di volare in Corea del Sud dove le big si daranno battaglia per le tanto ambite medaglie a cinque cerchi.

Sofia Goggia, dopo il secondo posto ottenuto nella prima discesa, scatterà con il pettorale nono. Lindsey Vonn cercherà di replicare la prima vittoria con il numero sette. Attenzione anche ad altre stelle come Lara Gut (col 19), Tina Weirather (col 5).

Di seguito la startlist e i pettorali di partenza della seconda discesa libera femminile a Garmisch, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La gara inizierà alle ore 12.30 e sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player (oltre che su Sky Go e su Premium Player), in DIRETTA LIVE scritta su OASport.