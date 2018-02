Salto con gli sci: Daniel Andre Tande vince sul trampolino di Willingen davanti a Freitag e Kubacki. Quarto Kamil Stoch

Daniel Andre Tande ha vinto la gara di Coppa del Mondo di salto con gli sci in programma oggi a Willingen, in Germania. Il norvegese, con un grande secondo salto, ha rimontato su tutti e tre i saltatori che lo precedevano dopo il primo round, riuscendo a piazzarsi in prima posizione con un totale di 261.3 punti. Infatti, i punti realizzati con il secondo salto, lungo ben 146.5 metri, ha fruttato a Tande ben 133.2 punti, nettamente di più rispetto a ogni altro atleta.

In seconda posizione si è classificato Richard Freitag. Il tedesco ha chiuso a soli 0.8 punti dal vincitore e ha realizzato due ottime misure, entrambe sopra i 140 metri. Per un’inezia è rimasto dietro a Tande, ma il secondo posto è un ottimo risultato in chiave classifica di Coppa del Mondo. In terza posizione c’è David Kubacki con 254.8: il polacco, con due salti molti simili da 126.4 e 128.4 ha preceduto il connazionale Kamil Stoch (254.5), che ha dilapidato il vantaggio nell’ultimo salto. Il vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, in testa dopo il primo salto con ben 135.9 punti realizzati, ha realizzato solamente 118.9 punti con il secondo, finendo fuori dal podio.

Quinto Andreas Wellinger, sesto Stefan Hula, settimo Johann Andre Forfang, ottavo Robert Johansson, nono Daniel Huber, decimo Tilen Bartol. Fra i saltatori italiani, Alex Insam è l’unico a essere riuscito ad accedere al secondo salto: l’azzurro, però, ha realizzato con la seconda prova solamente 76.1 punti (penultimo punteggio), chiudendo in 31ma posizione con 171. Davide Bresadola e Sebastian Colloredo, dopo il primo salto, erano rispettivamente 32mo e 34mo.

