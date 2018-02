Sci alpino, Coppa Europa 2018: Matej Vidovic domina lo slalom di Juan. Tommaso Sala e Fabian Bacher in top10

Matej Vidovic si è imposto nello slalom maschile di Juan valido per la Coppa Europa. Il croato ha conquistato la sua quarta vittoria in carriera nel circuito continentale, realizzando il tempo di 1:41.85. Una vittoria netta: Vidovic è stato il più veloce nella prima manche mentre nella seconda gli è bastato far segnare l’ottavo crono per aggiudicarsi il successo.

Dietro di lui si è piazzato il padrone di casa, lo svizzero Marc Rochat, staccato di 15 centesimi. Il 25enne è stato l’unico a contendere la vittoria a Vidovic perché il terzo classificato, il tedesco Sebastian Holzmann ha fatto segnare un ritardo addirittura superiore al secondo (1”06). Ai piedi del podio c’è invece l’austriaco Johannes Strolz, staccato di 1″37, precedendo il connazionale Dominik Raschner (+1.60) e il tedesco Dominik Stehle (+1.61). Settimo il francese Robin Buffet (+1.75), che ha rimontato dalla 21esima piazza della prima manche, davanti al norvegese Timon Haugan (+1.81).

Il primo degli azzurri è Tommaso Sala, nono, a 1″93 dalla vetta, con il secondo tempo della seconda manche che gli ha consentito di recuperare due posizioni. A fare meglio di lui è stato Fabian Bacher, che è risalito di dieci posti fino ad entrare in top ten, decimo (+1.95). Immediatamente fuori dai primi dieci, poi, troviamo Simon Maurberger (+2.00) e Giuliano Razzoli (+2.22). Hannes Zingerle si è piazzato 26esimo mentre Matteo Canins, Francesco Gori, Andrea Ballerin e Andrea Squassino non hanno terminato la prima manche.













Foto: Tacca – Pentaphoto/FISI