Scherma, Coppa del Mondo Varsavia 2018: successo del sudcoreano Gu Bongil. Male gli azzurri, tutti eliminati nei primi due assalti

Giornata da dimenticare per gli sciabolatori azzurri nella Coppa del Mondo di scherma di Varsavia (Polonia). Infatti nessun italiano è riuscito a superare i sedicesimi di finale. Arriva invece il primo successo stagionale per il vicecampione del mondo Gu Bongil, che si conferma così al primo posto nel ranking. Il sudcoreano ha superato in finale il tedesco Matyas Szabo per 15-10. Germania che sale anche sul terzo gradino del podio con Benedikt Wagner, accanto a lui troviamo il sorprendente iraniano Ali Pakdaman.

La delusione maggiore in casa Italia è arrivata da Luca Curatoli, che partiva come numero tre del ranking ed era reduce dal podio di Padova. Lo sciabolatore napoletano dopo aver superato il sudcoreano Hwang Byungyul è stato eliminato al secondo turno per 15-11 dall’iraniano Abedini, che in precedenza aveva battuto anche Francesco Bonsanto (15-13). Stop al secondo assalto di giornata anche per Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, sconfitti rispettivamnete dai tedeschi Huebers (15-12), Hartung (15-14) e Szabo (15-13). Stessa sorte per Riccardo Nuccio superato 15-13 dall’ungherese Szilagyi e Alberto Pellegrini battuto 15-10 dal sudcoreano Oh Sanguk, che in precedenza aveva eliminato anche Gabriele Foschini (15-9). Infine vengono escono al primo turno anche Dario Cavaliere e Leonardo Dreossi sconfitti rispettivamente dal romeno Teodosiu e dal russo Danilenko, entrambi per 15-10.

Foto: Augusto Bizzi