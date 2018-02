Rugby, Sei Nazioni femminile 2018: Irlanda-Italia, le azzurre cercano l’impresa. Sfida importante per il ranking

Una sfida che non solo determinerà la squadra che resterà sul fondo della classifica, ma, soprattutto, mette in palio l’ottavo posto nel ranking mondiale: Irlanda-Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile di rugby, ha più sfaccettature. Si gioca domenica 11 febbraio alle ore 14 italiane.

Da un lato gli 89 centesimi di punto che dividono le due selezioni nella classifica mondiale, ma che con il complicato calcolo divengono 2,11 in favore delle Verdi in virtù del fattore campo (tradotto significa che l’Italia in caso di vittoria guadagnerà più punti, in caso di sconfitta ne perderà meno), dall’altro la voglia di rivalsa dopo la prima giornata.

Le irlandesi, uscite con le ossa rotte dalla trasferta francese, dove non hanno marcato punti, si preparano ora ad affrontare tre partite consecutive in casa, mentre le azzurre, che hanno subito 35 punti nella ripresa contro l’Inghilterra, dopo aver chiuso la prima frazione sul 7-7, si apprestano alla prima di tre trasferte.

Tre infortuni costringono Di Giannantonio ad operare tre cambi nella rosa delle 23 azzurre: Anna Maria Gizzi sostituisce Veronica Madia, Giada Franco prende il posto di Valeria Fedrighi, e Miriam Pagani è stata chiamata in sostituzione di Elisa Giordano. Due i cambi invece del CT irlandese nel XV titolare: in campo dal 1′ Katie Fitzhenry e Paula Fiztpatrick. Tra le nostre avversarie anche due esordienti: Edel McMahon e Michelle Claffey partiranno però dalla panchina.

L’Irlanda ha già comunicato la formazione, mentre l’Italia ha soltanto diramato l’elenco delle 23 convocate per la trasferta.

Di seguito la formazione dell’Irlanda:

15 – Kim Flood (Railway Union/ Leinster)

14 – Megan Williams (Old Belvedere/ Leinster)

13 – Katie Fitzhenry (Blackrock College/ Leinster)

12 – Sene Naoupu (Old Belvedere/ Leinster)

11 – Alison Miller (Old Belvedere /Connacht)

10 – Niamh Briggs (UL Bohemian / Munster)

9 – Ailsa Hughes (Railway Union/ Leinster)

8 – Ciara Griffin (Tralee/ Munster) Capitano

7 – Claire Molloy (Bristol / Connacht)

6 – Anna Caplice (UL Bohemians/ Munster)

5 – Nichola Fryday (Tullamore/ Connacht)

4- Paula Fitzpatrick (St Mary’s/ Leinster)

3 – Fiona Reidy (UL Bohemian/ Munster)

2 – Cliodhna Moloney (Railway Union/ Leinster)

1 – Lindsay Peat (Railway Union/ Leinster)

A disposizione:

16 – Leah Lyons (Highfield/ Munster)

17 – Laura Feely (Galweigians/ Connacht)

18 – Ciara O’Connor (Galwegians/ Connacht)

19 – Orla Fitzsimons (St Mary’s/ Leinster)

20 – Edel McMahon (Galwegians/ Connacht)

21 – Nicole Cronin (UL Bohemians/ Munster)

22 – Michelle Claffey (Blackrock College/ Leinster)

23 – Claire McLaughlin (Cooke/ Ulster)

Di seguito le 23 convocate dell’Italia

Giorgia DURANTE (Montebelluna Rugby 1977, tutorata Benetton Treviso), 1 cap

Lucia GAI (Stade Rennais Rugby, FRA), 53 caps

Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), 1 cap

Eleonora RICCI (C.R.A.T. A Coruña, SPA), 2 cap

Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 2 cap

Melissa BETTONI (Stade Rennais Rugby, FRA), 42 caps

Silvia TURANI (Rugby Colorno), 2 caps

Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), 1 cap

Valentina RUZZA Valsugana R. Padova), 20 caps

Mariam PAGANI (Rugby Como), esordiente

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 31 caps

Giada FRANCO (Rugby Colorno), esordiente

Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 17 caps

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 78 caps – capitano

Arianna CORBUCCI (Frascati Rugby Club 2015), esordiente

Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 2 caps

Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 28 caps

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 62 caps

Anna Maria GIZZI ((Frascati Rugby Club 2015) 1 cap

Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 22 caps

Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 2 cap

Michela SILLARI (Rugby Colorno), 40 caps

Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 39 caps













Foto: FIR

