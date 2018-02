Volley, Nations League 2018: l’Italia giocherà a Modena! Super sfide a USA, Russia e Francia verso la Final Six

Ora è ufficiale: l’Italia giocherà a Modena le proprie partite casalinghe della Nations League 2018 di volley maschile, la nuova competizione per Nazionali che sostituisce la World League. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno in campo al PalaPanini dal 22 al 24 giugno: sarà l’ultimo weekend della fase preliminare, potrebbero essere tre incontri decisivi per la qualificazione alla Final Six che si giocherà a Lille.

Gli azzurri e la dovranno vedere con USA, Francia e Russia: sfide da urlo contro la blasonata formazione a stelle e strisce, contro i transalpini vincitori dell’ultima World League e trascinati da Earvin Ngapeth che veste proprio la casacca di Modena, e contro la Russia Campionessa d’Europa in carica. Il pubblico potrà davvero godersi tre incontri di assoluto livello, un vero e proprio antipasto in vista dei Mondiali casalinghi che scatteranno a settembre.

Ricordiamo tutti gli impegni della nostra Nazionale nel torneo: esordio in Serbia (25-27 maggio) contro i padroni di casa, la Germania di Andrea Giani e il Brasile Campione Olimpico; poi tre lunghissime trasferte in Argentina (ci saranno anche Iran e Canada), in Giappone dove incroceremo anche la Polonia e la Bulgaria, infine con Corea del Sud, Australia e Cina prima di abbracciare il nostro pubblico.













(foto Valerio Origo)