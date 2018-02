Volley, SuperLega 2018 – Ravenna batte Castellana Grotte e sale all’ottavo posto, sorpassata Padova verso i playoff

Ravenna ha sconfitto Castellana Grotte per 3-0 (25-19; 25-20; 37-35) nel posticipo della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I giallorossi si sono imposti con autorevolezza al PalaFlorio di Bari, dominando i primi due set e poi risultando più brillanti nella lunghissima serie di vantaggi del terzo parziale. I ragazzi di coach Soli salgono così all’ottavo posto in classifica e superano Padova nella lotta per i playoff.

I romagnoli sono riusciti ad arginare i dieci muri degli avversari grazie alle prestazioni di spessore del martello Nicolas Marechal (18 punti) e dell’opposto Paul Buchegger (16), doppia cifra anche per lo schiacciatore Gabriel Poglajen (11) e per il centrale Enrico Diamantini (11) affiancato nel ruolo da Marco Vitelli (9, 4 aces). Tra le fila dei pugliesi, che rimangono sempre al penultimo posto in classifica, non sono bastate le già citate dieci stampatone e il top scorer Georgios Tzioumakas (14).

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 57 21 19 2. Civitanova 53 21 18 3. Modena 49 21 16 4. Verona 39 21 14 5. Trento 39 21 14 6. Piacenza 35 21 13 7. Milano 34 21 11 8. Ravenna 32 21 11 9. Padova 30 21 9 10. Monza 22 21 7 11. Latina 22 21 6 12. Vibo Valentia 12 21 4 13. Castellana Grotte 10 21 3 14. Sora 7 21 2