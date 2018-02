Rugby, Sei Nazioni femminile 2018: Francia-Italia, esito già scritto? Le azzurre provano a sovvertire il pronostico

L’una in vetta alla classifica e con una difesa finora eccezionale, l’altra sul fondo della classifica e con una difesa che nelle sfide precedenti non è stata esente da errori: con questo biglietto da visita arrivano Francia ed Italia alla sfida che si terrà domani sera in Corsica, alle ore 21.00, valida per la terza giornata del Sei Nazioni femminile di rugby.

Le transalpine hanno conquistato nelle prime due giornate altrettante vittorie ed in entrambi i casi hanno portato a casa due punti bi bonus offensivo, siglando quattro mete per incontro, vincendo per 24-0 contro l’Irlanda all’esordio, bissando poi in trasferta in Scozia, imponendosi per 3-26.

Le ragazze di Andrea Di Giandomenico al contrario arrivano da due sconfitte, entrambe giunte nelle seconde frazioni: con l’Inghilterra in casa per 7-42, dopo aver chiuso i primi 40′ sul 7-7, e in trasferta con l’Irlanda per 8-21, dopo il 3-7 con cui si era andati al riposo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

FRANCIA

15. TREMOULIERE Jessy (Stade Rennais Rugby)

14. BOUJARD Caroline (Montpellier RC)

13 . NEISEN Carla (Blagnac Rugby Féminin)

12. BOUDAUD Camille (Stade Toulousain)

11. BANET Cyrielle (Montpellier RC)

10. DROUIN Caroline (Stade Rennais Rugby)

9. BOURDON Pauline (AS Bayonnaise)

8. LECAT Fiona (Stade Toulousain)

7. HERMET Gaëlle (Stade Toulousain) – capitano

6. MAYANS Marjorie (Blagnac Rugby Féminin)

5. N’DIAYE Safi (Montpellier RC)

4. FERER Céline (AS Bayonnaise)

3. DUVAL Julie (Ovalie Caennaise)

2. SOCHAT Agathe (Montpellier RC)

1. THOMAS Caroline (ASM Romagnat Rugby Féminin)

A disposizione

16. SOLOCH Miléna (Lille Métropole RC Villeneuvois)

17. ARRICASTRE Lise (Lons Rugby Béarn Pyrénées)

18. CARRICABURU Patricia (Lons Rugby Béarn Pyrénées)

19. FORLANI Audrey (Blagnac Rugby Féminin)

20. MENAGER Romane (Lille Métropole RC Villeneuvois)

21. RIVOALEN Yanna (Lille Métropole RC Villeneuvois)

22. VERNIER Gabrielle (Lille Métropole RC Villeneuvois)

23. MENAGER Marine (Lille Métropole RC Villeneuvois)

ITALIA

15 Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby), 63 caps

14 Sofia STEFAN (Stade Rennais Rugby, FRA), 40 caps

13 Michela SILLARI (Rugby Colorno), 41 caps

12 Beatrice RIGONI (Valsugana Rugby Padova), 29 caps

11 Maria MAGATTI (Rugby Monza 1949), 23 caps

10 Veronica MADIA (Rugby Colorno), 8 caps

9 Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby) 79 caps – capitano

8 Giada FRANCO (Rugby Colorno), 1 cap

7 Isabella LOCATELLI (Rugby Monza 1949), 18 caps

6 Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, FRA), 32 caps

5 Giordana DUCA (Frascati Rugby Club 2015), 2 caps

4 Elisa PILLOTTI (Chicken CUS Pavia), 10 caps

3 Michela MERLO (Rugby Mantova, tutorata Rugby Colorno), 1 cap

2 Melissa BETTONI (Stade Rennais Rugby, FRA), 43 caps

1 Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno), 8 caps

A disposizione

16 Silvia TURANI (Rugby Colorno), 2 caps

17 Giorgia DURANTE (Montebelluna Rugby 1977, tutorata Benetton Treviso), 1 cap

18 Chiara Maria D’APICE (Montevirginio Mini Rugby), esordiente

19 Miriam PAGANI (Rugby Como) esordiente

20 Bianca Maria COLTELLINI (Gloucestr-Hartpury, ING), esordiente

21 Beatrice VERONESE (Valsugana R. Padova), 3 caps

22 Jessica BUSATO (Inziative Villorba Rugby), 3 caps

23 Aura MUZZO (Iniziative Rugby Villorba), 3 caps













Foto: FIR (utilizzo editoriale)

roberto.santangelo@oasport.it