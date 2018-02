LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA: azzurri alla garibaldina! A Marsiglia per il colpaccio!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Al Velodrome di Marsiglia andrà in scena una battaglia campale, fondamentale per il torneo di entrambe le Nazionali. Gli azzurri, dopo le sconfitte patite contro Inghilterra e Irlanda, vanno a caccia di un colpaccio: per la prima volta nella nostra storia giocheremo sotto i riflettori, l’onore della prima serata per la nostra formazione che sarà anche la prima a giocare in una città che non è la capitale del Paese ospitante. I galletti, guidati dal nostro ex CT Jacque Brunel, hanno perso i primi due incontri e cercano la prima gioia di fronte al proprio pubblico.

In palio anche il Trofeo Garibaldi. L’Italia ha sconfitto la Francia soltanto due volte nel Sei Nazioni ma oggi la banda di Conor O’Shea sogna la grande impresa: la nostra squadra ha le carte in regola per espugnare Marsiglia e per tingersi di gloria regalando una serata magica a tutti gli appassionati. Ci aspetta una sfida al cardiopalma, assolutamente da vivere nella sua interezza facendoci rapire dal fascino del rugby in notturna. Parisse e compagne non vogliono deludere le aspettative, dopo la batosta subita a Dublino c’è la voglia di rifarsi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

