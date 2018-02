Calcio: l’elenco dei 24 convocati dell’Italia di Luigi Di Biago per lo stage di Coverciano. Tanti giocatori nuovi

Ha avuto ufficialmente inizio il nuovo corso della Nazionale italiana di calcio di Luigi Di Biagio. Sono 24 gli Azzurri convocati per lo stage in programma da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio al Centro Tecnico Federale di Coverciano, primo raduno del 2018 a cui non prenderanno parte i calciatori delle squadre impegnate nel posticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A (Cagliari-Napoli) e dei quattro club che la prossima settimana scenderanno in campo i match di ritorno della semifinale di Coppa Italia (Atalanta, Juventus, Lazio e Milan), ad eccezione del difensore atalantino Alessandro Bastoni grazie alla disponibilità del club bergamasco.

Come recita il comunicato, sarà dunque Di Biagio a guidare la compagine in occasione delle delle due amichevoli con l’Argentina e l’Inghilterra che si disputeranno rispettivamente il 23 marzo a Manchester e il 27 a Londra. Inoltre lo Juventus Stadium di Torino ospiterà lunedì 4 giugno alle ore 20.45 l’amichevole con l’Olanda, anch’essa nobile decaduta del calcio mondiale e non qualificata per i Mondiali 2018 in Russia come la selezione del Bel Paese.

Un gruppo, viste le tante assenze, sperimentale tra cui spiccano tanti giovani come Federico Chiesa della Fiorentina e Lorenzo Pellegrini della Roma, mentre in avanti presente il giovane talento dell’Inter Andrea Pinamonti.

L’elenco dei convocati

Portieri: Simone Scuffet (Udinese), Alex Meret (Spal);

Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Torino), Federico Ceccherini (Crotone), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Lorenzo Venuti (Benevento), Francesco Zampano (Udinese);

Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Danilo Cataldi (Benevento), Alberto Grassi (Spal), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Roberto Inglese (Chievo Verona), Andrea Pinamonti (Inter), Matteo Politano (Sassuolo).













