Probabili formazioni Juventus-Atalanta, semifinale Coppa Italia 2018. Bianconeri senza Higuain e Dybala

Mercoledì 28 febbraio si giocherà Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale di Coppa Italia 2018. Le due squadre dovevano già incontrarsi domenica pomeriggio in campionato ma la forte nevicata che si è abbattuta su Torino ha costretto al rinvio. All’Allianz Stadium i bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico per agguantare la qualificazione alla Finale di Roma: i ragazzi di Max Allegri hanno vinto all’andata per 1-0 e sono motivati a difendere il trofeo.

Ci potrebbero essere alcune novità. Higuain non dovrebbe recuperare e dunque spazio a Mandzukic come prima punta affiancato da Douglas Costa e Alex Sandro. Mancheranno anche Bernardeschi e Cuadrado, dovrebbe trovare spazio Marchisio a centrocampo con Pjanic e Matuidi. Dunque panchina per Dybala mentre tra i pali ci dovrebbe essere Buffon che sarà coperto dai centrali Rugani e Chiellini, sulle fasce agiranno Asamoah e Lichtsteiner. Gasperini proporrà i titolari dunque coppia d’attacco composta da Gomez e Ilicic (oppure Petagna), Spinazzola esterno, ci sarà Caldara in difesa.

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Atalanta, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Gomez, Ilicic.